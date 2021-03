“Estas arrugas son de tanto reír”: Gabriel Soto respondió a las críticas por protagonizar “Te acuerdas de mí” a los 45 años

(Foto: Instagram de Gabriel Soto)

La telenovela Te acuerdas de mí, con Gabriel Soto y Fátima Molina como protagonistas, ha traído una ola de críticas para los actores y no por un mal desempeño en su trabajo, sino por su aspecto físico.

Aunque la actriz fue la primera en vivir en carne propia las criticas por su apariencia, Gabriel Soto tampoco se ha librado de los malos comentarios que lo colocan como muy grande para ser el galán del melodrama.

Pues según usuarios de redes sociales, el actor ha perdido sus años de gloria y juventud delatando en su aspecto algunas arrugas y canas; sin embargo, el protagonista de varias telenovelas ha respondido de la mejor manera.

En una entrevista con el programa de El Gordo y la Flaca, el actor que da vida a “Pedro Cáceres” en la producción de Carmen Armendáriz dejó una gran lección de aceptación y amor propio.

Pues ante las criticas por su aspecto físico explicó: “Se tiene que aceptar y sí, evidentemente ya nos vemos más viejos, más arrugados y ya con canas y es parte de ello”.

Sin embargo, su mejor momento es este y pese a estar cerca de los 46 años agregó: “estoy en una etapa de mi vida en la que estoy más pleno y más feliz que nunca y con un proyecto tan importante”, dijo.

Además, con una larga carrera en la actuación que inició en 1996 con su debut en Mi querida Isabel, Gabriel Soto recordó que envejecer es una parte inevitable de la vida: “No nos vamos a ver jóvenes toda la vida y es parte de ello, ir creciendo y es parte de ir desarrollando diferentes personajes”.

Otra de sus grandes lecciones es la aceptación y pese a vivir uno de los momentos más difíciles en su vida, tras la difusión de un video íntimo, el actor recordó que su rostro siempre se ha caracterizado por una gran sonrisa.

Y es precisamente ésta la causante de sus arrugas: “Estas arrugas es de tanto reír, de tanto sonreír y de sonreírle a la vida y de tantas bendiciones”, agregó.

Sin embargo, Gabriel Soto no descarta alguna modificación en su aspecto físico y aunque por el momento está más que feliz dejó la puerta abierta a la posibilidad: “hasta ahorita todavía no, a lo mejor en unos años a ver qué hay en la medicina que nos pueda ayudar”.

Gabriel Soto (Foto: Instagram@gabrielsoto)

Y sobre las modificaciones en los cuerpos, el actor expresó que todas las personas son libres de hacerlo mientras sean felices: “creo que está súper bien, mientras te haga feliz, hazlo”.

Esta no es la única crítica a la que se ha enfrentado la producción de Te acuerdas de mí, pues anteriormente Fátima Molina fue señalada como la culpable del bajo rating de la telenovela.

Y no sólo eso, sino que se le anexó a la responsabilidad su aspecto físico, algo que la actriz reprobó.

Durante una entrevista con El gordo y la Flaca, Fátima Molina aseguró que “ese tipo de comentarios, me parece que en pleno 2021 no están en tela de juicio. Uno puede criticar de si el personaje no me gusta, si la historia no me gusta, si no me gustaron los pantalones que te pusieron o si el peinado, eso es algo que uno sabe como figura pública y no pasa nada”.

(Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

Por su puesto, a ella tampoco le afectaron los malos comentarios y agregó: “Siempre he creído en mí y me gusta lo que soy y me gusta cuando me vero al espejo”.

A las criticas no sólo se sumaron los espectadores, pues durante el programa de radio de Maxine Woodside el comunicador Marco Antonio Silva expresó que el lunar de Fátima “la hace ver rara”.

Incluso sugirió que se le retirara el lunar: “A lo mejor sería prudente que incluso mandaran a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar”, aseguró.

