Gabriel Soto habló del escándalo en “Te acuerdas de mí” y el supuesto bajo rating por la imagen de su coprotagonista Fátima Molina

(Foto: @teacuerdasof / Instagram)

Gabriel Soto, protagonista de Te acuerdas de mí, salió en defensa de quienes culpan a su compañera de reparto Fátima Molina del turbulento inicio del melodrama estelar de Televisa y desmintió las versiones que apuntan un cambio de horario por una baja de rating considerable.

Hace unos días se dijo en un espacio radiofónico que la producción a cargo de Carmen Armendáriz está en peligro porque no ha tenido la aceptación esperada por el público, principalmente por el aspecto físico de su protagonista femenina, Fátima Molina.

La actriz desconoció el tema y aseguró que si fuera cierto obedecería a una cuestión de discriminación por parte de la audiencia, pero ahora fue Gabriel Soto quien salió en defensa de la telenovela y de su compañera al frente de Te acuerdas de mí.

El histrión de 45 años se deshizo en logios hacia el trabajo de Fátima Molina y despejó las dudas en cuestión de rating.

(Foto: @teacuerdasof / Instagram)

“Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera. Y la verdad es que nos está yendo muy en la novela”, dijo ante los medios de comunicación afuera de los foros de grabación de la telenovela Te acuerdas de mí y en un video retomado del canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

Al ser cuestionado sobre los cambios en capítulos, horario o canal del melodrama, Soto fue contundente: “No, no, para nada”.

Soto se mostró siempre apoyando a su coprotagonista y a la misma producción que encabeza Carmen Armendáriz.

De acuerdo con el programa conducido por la periodista Maxine Woodside en Radio Fórmula, la telenovela que inició en enero pasado no ha tenido el impacto esperado e incluso han tenido una baja considerable de audiencia a 2 millones 200 mil espectadores, lo que llevaría a la producción y a Televisa a hacer cambios en el melodrama o su barra de programación.

En el mismo espacio destacaron que la razón del descontento del público es la apariencia de Fátima Molina: “Hicieron un focus group y que Fátima Molina no ha gustado, no ha gustado su aspecto físico”.

“A la mejor sería prudente que incluso mandaran a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar, porque ese lunar, pues la hace verse rara. Cuando le hacen esos close up, no se ve bonita,” opinó el comunicador Marco Antonio Silva.

Fátima Molina emitió un largo pronunciamiento en sus redes sociales, donde dijo desconocer del tema y dejó claro que si era cierto obedecería a un tema de estereotipos (Foto: EFE/ Televisa)

Entre los cambios que destacaron en Todo para la mujer están la sustitución del melodrama estelarizado por Soto y Molina por Fuego ardiente, producido por Carlos Moreno Laguillo y transmitida a las 18:30 horas; o por la nueva telenovela de Juan Osorio, Qué pasa con mi familia.

Frente a esta versión, Fátima Molina emitió un largo pronunciamiento en sus redes sociales, donde dijo desconocer del tema y dejó claro que si era cierto obedecería a un tema de estereotipos proporcionados por la audiencia.

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela ‘Te acuerdas de mí' de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’. No lo sabía”, mencionó.

“Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, añadió.

Y aprovechó para enviar un mensaje de amor propio: “No soy perfecta, lo sé. Pero ¿Quién lo es?, yo me gusto y me acepto eso es lo importante”.