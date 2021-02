“No me pienso quedar callada”: Fátima Molina se mantiene firme tras denunciar discriminación

Fotografía cedida por Televisa de la actriz Fátima Molina. EFE/ Televisa /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fátima Molina rompió el silencio a unos días de evidenciar que recibió fuertes críticas por su apariencia física, al protagonizar la telenovela Te acuerdas de mí al lado de Gabriel Soto.

La actriz reapareció para asegurar que “no se quedará callada” ante las agresiones, por lo que promoverá un mensaje de aceptación y amor propio ahora que fue atacada por ser “morena”, “muy mexicana” y “tener un lunar debajo del ojo” para tener el papal principal en el melodrama producido por Carmen Armendariz y que ocupa el horario estelar en el Canal de las Estrellas.

En entrevista con la periodista Paola Rojas, la actriz que da vida a Vera Solís en Te acuerdas de mí resaltó que los mensajes hacia su imagen han cambiado radicalmente desde que hizo públicas las agresiones hacia su aspecto.

“Frenó, en un gran porcentaje los mensajes de odio, los mensajes de discriminación y culpándome; (mientras que) los mensajes de apoyo e identificación crecieron muchísimo”, aseguró en el programa Al Aire con Paola Rojas.

Fátima Molina se dio a conocer en 2008 en La Academia (IG: lafatimamolina)

“Estamos educados bajo un sistema de creencias erróneos, tanto con el aspecto físico como el machismo y son muchas cosas a tocar... Me siento origullosa de ser mexicana, nunca ha sido un impedimento para mí mi aspecto o mucho menos... No me pienso quedar callada ante este tema que me parece gravísimo”, defendió su postura al alzar la voz el pasado domingo, sobre los rumores que la señalan como la responsable del bajo rating del proyecto.

“Hay gente que entendió el trasfondo de mi mensaje, hay gente que no, pero me queda claro que es la mayoría quien lo ha hecho y con eso me estoy quedando. No sabía que el efecto sería así de positivo”, añadió.

Recalcó que el escándalo que ahora la acompaña es producto de las ideas concebidas dentro de la sociedad mexicana: “Creo que en su mayoría fue una cuestión de discriminación y estereotipos, más allá del machismo, que si lo hay, pero en su mayoría fue los estereotipos y la discriminación por esta lucha que llevamos las mujeres y los seres humanos que la publicidad te impone un modelo a seguir de que tenemos que ser perfectas”.

“Pero lo que tenemos que hacer y manejar a partir de ya es el amor propio. Si te quieres tú como eres qué padre o si te quieres hacer lo que sea para sentirte bien, también está bien, pero que sea porque tú quieres y no para encajar en algo”, concluyó.

(Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

La semana pasada se dijo en el programa conducido por la periodista Maxine Woodside en Radio Fórmula que la telenovela no ha tenido el impacto esperado e incluso han registrado una baja considerable de audiencia a 2 millones 200 mil espectadores, lo que llevaría a la producción y a Televisa a hacer cambios en el melodrama o su barra de programación.

En el mismo espacio destacaron que la razón del descontento del público es la apariencia de su protagonista: “Hicieron un focus group y que Fátima Molina no ha gustado, no ha gustado su aspecto físico”.

“A la mejor sería prudente que incluso mandaran a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar, porque ese lunar, pues la hace verse rara. Cuando le hacen esos close up, no se ve bonit”, opinó el comunicador Marco Antonio Silva.

Frente a esta versión, Fátima Molina emitió un largo pronunciamiento en sus redes sociales, donde dijo desconocer del tema y dejó claro que si era cierto obedecería a un tema de estereotipos proporcionados por la audiencia.

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela ‘Te acuerdas de mí’ de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’. No lo sabía”, mencionó.

(Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

“Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, añadió.

Gabriel Soto y Carmen Armendariz no tardaron en salir en defensa de la protagonista y defendieron su trabajo y calidad humana.