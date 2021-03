El regreso de Espinoza Paz: qué fue de él y por qué se alejó de la escena musical

El cantante Espinoza Paz ha mantenido un perfil bajo en comparación de su época de mayor éxito (Foto: Instagram / @espinozapaz)

A pesar de que Espinoza Paz no ha dejado de realizar música y el año pasado estrenó cuatro álbumes de estudio, el cantautor sinaloense está lejos de lo que logró en su mejor época, donde consiguió a millones de fanáticos con éxito tras éxito en la radio, como los temas El próximo viernes y Lo intentamos.

El perfil bajo que el cantante ha tenido en la industria musical en comparación de sus años de mayor éxito no implica que esté completamente desaparecido de la escena. En mayo de 2020, Espinoza Paz fue anunciado como ganador de los Premios Latinos BMI a compositores, editoras y administradores de las canciones en español más escuchadas durante el último año en Estados Unidos.

Sin embargo, fue en 2016 cuando su carrera se detuvo por dos años y tuvo un alejamiento con el medio del espectáculo. Esto debido a un problema legal que el artista mantuvo con su ex mánager Martín Fabián, luego de haber firmado un supuesto contrato fraudulento en 2009.

Espinoza Paz fue anunciado el 18 de mayo de 2020 como ganador de los Premios Latinos BMI. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Martín Fabián fue un director artístico muy reconocido en la estaciones de radio de música grupera y después se dedicó a lanzar a figuras de la música regional mexicana en Estados Unido. Ejemplo de ello es el propio Espinoza Paz, a quien conoció en 2006. Después ambos colaboraron para el álbum debut del artista: Paz en tu corazón.

Sin embargo, la relación de ambos se deterioró después de que Paz acusara a su ex mánager de robo y abuso de confianza. En una entrevista con el columnista Gustavo Alfonso Infante, Paz aseguró que en un concierto en la Plaza de Toros México se obtuvieron 16 millones de pesos, de los cuales él sólo recibió el 3.5%. También agregó que Martín Fabián era dueño del 30% de toda su producción musical.

Al parecer, este conflicto duró hasta abril de 2016, cuando el intérprete de temas como Llévame y Soltero feliz, aseguró que llegó a un acuerdo con su ex representante: “Cuando él hizo la demanda, otro día yo lo demandé a él. Pero eso fue desde el inicio, no sé por qué apenas hoy salió la nota, yo ya no quisiera que saliera más de esto porque yo pienso que no es importante, porque eso fue”, dijo en una entrevista para Radio Fórmula.

En mayo de 2019, el cantante se realizó un look bicolor que dio de qué hablar (Foto: Instagram @espinozapaz)

INTERVENCIONES ESTÉTICAS

El pasado febrero, el cantante causó controversia debido a someterse a un “arreglito”. Así fue como lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde publicó una foto suya junto a una del actor Brad Pitt, acompañada del texto: “Así estoy ahorita. (Así estaré) Después de la remodelación facial, espero quedar así”, lo que podría significar que el artista se someta una intervención quirúrgica estética

La noticia del artista de 39 años desencadenó la curiosidad de sus seguidores, debido a que Paz ya ha pasado anteriormente a la sala médica para realizar una mejora en su físico, pues hace unos años completó un tratamiento para mejorar la alineación de su dentadura. Además del “diseño de sonrisa” al que se sometió el cantante, en 2016 se realizó injertos de cabello para su debut actoral en una serie de Telemundo.

“Si les tuviera que pedir permiso para hacerme una remodelación facial ¿me lo darían?”, “#Remodelaciónfacial Comenta por qué si me darías permiso y por qué no ... !! Saludos”, escribió Espinoza Paz en una encuesta que realizó en sus historias de Instagram para conocer si sus seguidores le darían permiso para realizarse un arreglo.

La historia que comenzó con los rumores de una intervención quirúrgica para el cantante (Foto: Instagram @espinozapaz)

Recientemente, a través de una historia de Instagram, Espinoza Paz compartió que escribió 32 canciones, con las cuales grabará 3 discos de mariachi; y anticipó que el primer adelanto saldrá el próximo 9 de abril.

