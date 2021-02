Espinoza Paz quiere hacerse una cirugía estética para “remodelarse” la cara

Espinoza Paz fue anunciado el 18 de mayo de 2020 como ganador de los Premios Latinos BMI. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Tras un periodo de pausa en el que se ha mantenido en bajo perfil ante su público, Espinoza Paz causó revuelo entre sus seguidores por un par de crípticas publicaciones que desataron el rumor de que el cantante de regional mexicano se someterá próximamente a una intervención quirúrgica estética para mejorar su apariencia.

El cantautor causó polémica, pues no sería la primera vez que se somete a algún “arreglito”. Fue a través de sus historias de Instagram donde el intérprete de El próximo viernes publicó una imagen donde aparece junto a una fotografía de Brad Pitt, y aseguró que este 12 de febrero podría reaparecer con otro físico con los tratamientos faciales que tiene planeados.

“Así estoy ahorita. Después de la remodelación facial, espero quedar así (como Pitt)”, escribió el famoso de 39 años destacando la curiosidad de sus followers, sobre todo porque Paz ya ha pasado anteriormente a la sala médica para realizar una mejora en su físico, pues hace unos años completó un tratamiento para mejorar la alineación de su dentadura.

La historia que comenzó con los rumores (Foto: Captura de pantalla)

Además del “diseño de sonrisa” al que se sometió el famoso sinaloense, en 2016 se realizó injertos de cabello para aparecer presentable en su debut actoral en una serie de Telemundo. Tras su comparación con el actor Hollywoodense, horas después compartió en su feed una encuesta preguntándole a sus seguidores si le darían permiso para realizarse un arreglo:

“Si les tuviera que pedir permiso para hacerme una remodelación facial me lo darían?”, “#Remodelaciónfacial Comenta por qué si me darías permiso y por qué no ... !! Saludos”, escribió.

Tras algunos días de hablar del tema, este día el cantante dio a conocer que su presunta intervención quirúrgica es parte de una estrategia para anunciar su regreso a la música, con su más reciente sencillo de lanzamiento Que no se caiga el ritmo, que se incluirá en su próximo álbum Deluxe a estrenarse este 12 de febrero.

Sus seguidores le recomendaron que no se sometiera a nada "porque no lo necesitas" (Foto: Instagram @espinozapaz)

Y es que el originario de Angostura, Sinaloa, publicó un corto clip donde se puede escuchar un fragmento del nuevo tema, que habla de los arreglos estéticos en busca de la belleza. Así dice la letra del compositor:

“Es que me operé, me quité un poquito aquí, me quité un poquito allá, me respingué la nariz, sin cicatriz, párpados, mentón, un diseño de sonrisa, yo quería quedar bonita como mi amiga Melissa”.

Ya el año pasado el cantante había sorprendido con un estilo bicolor en el pelo. El exponente de regional mexicano dejó ver un nuevo look en su cabeza en el mes de mayo: pelo muy corto, mitad rubio y mitad oscuro. Parece que esta cuarentena el autor de El último viernes está experimentando en algo más que en sus canciones: “FEO pero trabajador jajaja” es el texto con el que compartió su nuevo estilo, al que algunos de sus poco más de un millón de seguidores comentaron “Eres el Mónico Naranjo”, “Ese mi Cruelo de Vil”, “Qué pasó con esas visiones, Espi”.

El look bicolor del cantante dio de qué hablar en mayo pasado (Foto: Instagram @espinozapaz)

Los cambios en la apariencia del cantante de Un hombre normal se han hecho presentes desde el inicio de su carrera, pues en su lanzamiento se dio a conocer usando frenos para mejorar su sonrisa, fue en 2012 cuando el famoso anunció que se liberaba de los accesorios y además que se había realizado un blanqueamiento para una sonrisa más brillante.

En esta pandemia, Espinoza se ha mantenido en un periodo creativo, y se le ha visto dentro del estudio de grabación preparando sorpresas musicales para sus seguidores. Sin embargo, estrenó el año pasado su disco con banda Mi posición, que incluye doce temas, pero que al parecer no le ha dado la promoción y difusión suficiente.

