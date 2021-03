Cómo le gustaban los hombres a Juan Gabriel, según su amigo de juventud Anathan Briss

Anathan Briss y Juan Gabriel se conocieron en la década de los 60 y pasaron por penurias económicas (Foto: Instagram anathanbriss)

Mucho se ha especulado acerca de la orientación sexual de Juan Gabriel, y aunque el fallecido compositor nunca desmintió ni confirmo ante los medios de comunicación haber sido gay o bisexual, se ha manejado extraoficialmente a través de los años que el recordado “divo de Juárez” sostuvo relaciones sentimentales con varios hombres, incluso algunos de los cuales impulsó en su carrera y apoyó en su incursión en la música.

Al respecto, algunos periodistas como Alex Kaffie han asegurado que el cantante de Abrázame muy fuerte incluso hasta “dejó viudo” a un hombre con el que no únicamente sostuvo un intenso amor, sino que llegó a casarse con él en bajo perfil y a escondidas de los medios.

Ahora, a casi cinco años del fallecimiento del querido cantautor michoacano, su amigo de juventud Anathan Briss, con quien se relacionó amistosamente cuando llegó a buscar oportunidades al entonces Distrito Federal y se convirtió en su compañero y confidente, reveló cuáles habrían sido las preferencias en cuanto a conquistas masculinas de Alberto Aguilera Valadez.

Anathan Briss se ha relacionado laboralmente con muchas figuras de la farándula nacional (Foto: Instagram anathanbriss)

Ante las cámaras del matutino Hoy, Anathan detalló cuál era la presunta predilección de su gran amigo en cuanto al físico, y aseguró que a “Juanga” siempre le gustaron los hombres “chacalotes”, morenos, “ponchados y fuertes”.

Así lo dijo el estilista: “A él le gustaban morenazos, ponchados, fuertes, guapos y bien chacalotes por supuesto. Chacalotes de barrio, sí, que le rasparan la espalda, esos que te raspan todo, ¿verdad?”, dijo divertido quien también es conocido por haber sido por años el secretario personal de José José.

Respecto a la relación de Juan Gabriel con su mamá, Briss detalló que “él lo que quería era ayudar a su madre, sacarla de trabajar, que saliera de esa pobreza la señora y lo hizo por supuesto, bendito Dios, hasta el cielo a donde está”, añadió.

Según Briss, conoció al compositor gracias a una "madrota", es decir una persona que buscaría posicionarlos en labores de acompañamiento (Foto: Instagram @anathanbriss)

Quien también convivió muchos años con figuras como Vicente Fernández y se ha rodeado de muchas personalidades del espectáculo nacional, narró que “nunca se peleó con Juan Gabriel” por el amor de un hombre: “No fíjate que no, nos gustaban, nos gustaba que veíamos a un lanchero en Acapulco o en Cuernavaca, o aquí en la Alameda también”

Briss añadió que llegó a “talonear” en su juventud al lado del cantante, es decir que buscaba obtener algún provecho. Es sabido que cuando Juan Gabriel luchaba por obtener sus primeras oportunidades en el medio artístico, llegó a padecer penurias económicas, al grado de haber dormido en la calle.

“Pero más que nada nosotros taloneábamos para pedir dinero, pero para comer, teníamos tiempo en ese momento, teníamos hambre en ese momento de tener éxito de trabajar, no de andar ahí “bizbirigando”, declaró.

Briss llegó a ser asistente personal de José José (Foto: Instagram @anathanbriss)

El compositor de cientos de canciones nunca habló abiertamente de su orientación y, a pesar de que muchas personas en el medio artístico conocían su intimidad, siempre se reservó sus declaraciones relacionadas en ese tema.

Fue en el programa Primer impacto, en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, quién se atrevió a hacerle una pregunta tan directa, que no había forma que la esquivara. Sin embargo, eso no evitó que el cantautor diera una de las respuestas más creativas de la historia de la televisión mexicana. Del Rincón le preguntó directamente “Juan Gabriel, dicen que es gay, pero, ¿Juan Gabriel es gay? "

Juan Gabriel le respondió: “Pues yo le respondo con otra pregunta: Dicen que lo se ve no se pregunta, mijo”, una frase hasta hoy recordada por muchos.

Lo que se ve no se juzga, Juan Gabriel (Video: Univisión)

El artista había tenido parejas sentimentales femeninas e inclusive había concebido hijos con ellas, para muchos esto fue visto como la prueba de que no era homosexual. Sin embargo, el mismo Juanga dio su definición de amor con una frase certera en su casa de Malibú, mientras le realizaban otra entrevista, ésta vez para la revista Somos:

“Yo he tenido amigos, como he tenido amigas, nunca tuve preferencias sexuales de ninguna índole, nunca crecí con esas cosas, porque yo me crie solo, me crie salvaje. No tengo tabulaciones, no tengo medida, no tengo ley que me frene. Respeto para que me respeten con eso me siento muy satisfecho”.

El prolífico autor no volvió a comentar sobre el tema de una forma tan referente como ésta.

