“Una lucha de divos”: la verdad detrás del pleito entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal

El lazo que unía a Juan Gabriel y a la estrella española Rocío Dúrcal parecía inquebrantable. Ambos compartían una amistad que comenzó en México cuando la cantante viajó a aquel país por primera vez en la cúspide de su carrera musical y que terminó por razones que aún hoy son desconocidas.

La amistad entre ambos fue tan estrecha y fructífera que decidieron realizar diversas colaboraciones que resultaron en siete álbumes en conjunto y uno que la española dedicó al cantante en 1977 titulado Canta a Juan Gabriel; en donde hizo una recolección de los éxitos del cantante y que fue considerado como una oda a su relación.

Abundan distintas versiones que intentan explicarse el distanciamiento de las dos figuras, principalmente aquellas que sostienen que Juan habría mandado un equipo de televisión a filmar parte del video musical “La Guirnalda” que en ese momento estaba grabando Rocío Dúrcal.

Esto habría causado la molestia de la cantante, quien se contactó con su amigo y se lo recriminó de manera brusca, lo que habría hecho que ambos se molestaran y nunca nadie pidió disculpas al otro. Otras versiones apuntan que se trató de una discusión por cuestiones discográficas, por lo cual tuvieron diferencias muy fuertes y que eso fue el centro del conflicto.

Lo cierto es que, después de aquel innombrable episodio, los cantantes nunca más se volvieron a contactar. Pasaron años distanciados, hasta el 2006, cuando murió Rocío.

"No fue por dinero, yo creo que fue por quién es más importante. Una lucha de divos”, dijo el productor que trabajó con Juan Gabriel durante el lanzamiento del álbum "Juntos otra vez"

No obstante, el producto musical Gustavo Farías, quien trabajó en algunos de los más grandes éxitos del cantante mexicano y fue testigo de la estrecha relación entre el “Divo de Juárez” y Dúrcal, destapó algunas verdades sobre la rencilla entre estas dos grandes estrellas.

En entrevista con Suelta la sopa, el productor recordó algunos de los episodios que vivió cuando trabajó con Juan Gabriel en 1997, durante el lanzamiento del álbum en el que “Marieta” y “Juanga” trabajaron, Juntos otra vez.

“Me tocó vivir la relación locochona del disco ‘Juntos otra vez’ (…) Sí se distanciaron, sí se dijeron cosas muy dolorosas, sí hubo malas formas en cuanto a negocio. Una gira, los dineros. Nunca sucedió la gira, en medio de la producción del disco, ella se fue a España. Quedó el disco y había que entregarlo y la portada es un Photoshop”, recordó Gustavo.

El productor incluso recordó que cuando presentaron el álbum, a pesar del profesionalismo de ambos, el enojo era tanto que ni siquiera pudieron dirigirse la palabra.

“Cuando fue la presentación del disco no se hablaron. Él salía del lado izquierdo, ella salía del lado derecho. Ensayaron, súper profesionales en el escenario, sonrieron, pero termina el show. Incluso en la rueda de prensa después del show, ahí está el señor Alberto sentado en la mesa y no salía Rocío y el señor Alberto no estaba muy contento”, continuó.

Tras su fallecimiento en 2006, el 'Divo de Juárez' rindió homenaje a Marieta con un concierto que organizó. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

“Quedó esa herida medio abierta y eso fue lo triste, que no hubo un onda ahí que hubiera calmado o dado paz al señor Alberto cuando falleció Rocío”.

Por otra parte, el productor respondió a la versión sostenida por el exmánager del ‘Divo’, Joaquín Muñoz, quien aseguró que la separación entre ambos fue a raíz de una relación amorosa entre Juan Gabriel y el esposo de Dúrcal, Antonio Morales “Junior”.

“No, no, no. Eso es mariguana, eso es amarillismo. No, no, para nada. Rocío era una dama (...) No fue por dinero, yo creo que fue por quién es más importante. Una lucha de divos”, concluyó el productor de los dos últimos álbumes de dueto de Juan Gabriel.

