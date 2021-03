“Le volvió a dar vida”: revelaron que Juan Gabriel rescató a Isela Vega de una profunda depresión

La farándula mexicana se tiñó de luto esta semana tras la muerte de la Primera Actriz, Isela Vega, quien vivió una vida adelantada para su época y que será recordada por su extraordinario sentido del humor, pero no siempre gozó de su peculiar estado anímico y es que su hijo Arturo Vázquez reveló que su mamá vivió un oscuro episodio de depresión del que fue rescatada por Juan Gabriel.

Ambos artistas establecieron durante su juventud una cercana relación de amistad y la conservaron hasta el último de sus días, por lo que la famosa mexicana declaró en más de una ocasión que el “Divo de Juárez” fue una de las personas más importantes en su vida y carrera.

Esta cercanía fue recordada por el hijo de la actriz, quien relató cómo Juan Gabriel “le devolvió la vida” a su mamá.

“Yo no sé si admiró mucho a mi mamá, pero la arropó como madre. La quiso como a una madre”, comentó el actor en entrevista con los medios de comunicación en el funeral de Isela Vega.

Arturo Vázquez relató que su mamá y el cantante convivieron mucho tiempo, vivieron juntos y hasta asistieron a una infinidad de conciertos.

“La vistió, la arropó, le volvió a dar vida y fue como mi hermano mayor”, aseguró el también hijo de Alberto Vázquez.

El actor destacó que durante el sepelio usó una prenda que el mismo Juan Gabriel le regaló: “Vuelvo a ponerme este suéter, de la ropa que Alberto le daba a mi mamá para que me la diera por si la necesitaba”.

Tras la muerte de la actriz, varias personalidades externaron sus condolencias, entre ellos el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero entre todas las reacciones resaltó la de Joaquín Muñoz, el hombre que fue representante de Juan Gabriel y que por años ha jurado que su gran amigo continúa con vida y escondido en espera del apoyo de las autoridades mexicanas.

El ex mánager reiteró que “El Divo de Juárez” está vivo y afectado por la muerte de la actriz: “Juan Gabriel está sumamente consternado ante el fallecimiento de su gran amiga Isela Vega, esta madrugada lloró al saber la noticia de la mujer que vino a transformar al cine mexicano”.

El pronunciamiento de Joaquín Muñoz provocó cientos de reacciones, pero no opacó la amistad que Isela Vega y Juan Gabriel forjaron a lo largo de su vida.

Tras la muerte del cantante, la actriz bromeó acerca de su relación tan cercana. La famosa por haber roto esquemas frente a los cánones establecidos por el cine de los 60 y 70 dio su punto de vista sobre la vida amorosa del “Divo de Juárez, de quien se dijo, sostenía relaciones sentimentales con mujeres e incluso que tenía “cierta preferencia por trabajadoras del hogar”.

“Conmigo por ejemplo nunca pasó nada, soy 10 años mayor que él. Una vez fuimos a Parácuaro a una de sus casas, hacía mucho frío y nos dormimos juntos en una cama, pero como me estaba muriendo de frío me le acerqué para sentir calorcito, pero se hizo más para allá y dije: ‘No, éste ya pensó mal’, y eso que yo no estaba tan peor en esa época”, reveló la actriz.

Además recalcó el profundo sentimiento hacia él: “Alberto fue mi mejor amigo, lo quise, lo quiero y lo seguiré queriendo. Era la persona más buena que he conocido, él era como era, él lo dijo, ‘lo que se ve no se juzga’, era una persona con una gran nobleza, agradecido, le encantaba la música. Yo le decía que era una cajita de música”.

