De cantar en “El tianguis” a componer temas religiosos: los desconocidos inicios de Juan Gabriel

Los desconocidos inicios artísticos de Juan Gabriel cantando versiones en español de temas pop en inglés. El nacido en Parácuaro, Michoacán, en 1950, comenzó su carrera haciéndoles coros a Angélica María y Leo Dan (Video: YouTube)

Este jueves 7 de enero Juan Gabriel habría cumplido 71 años, y a más de cuatro años de su muerte, sus seguidores continúan manteniendo vivo su recuerdo y legado a través de sus múltiples composiciones que lograron importantes reconocimientos en la música latina, siendo considerado uno de los compositores más influyentes del siglo XX en México y Latinoamérica.

Diversos aspectos de su trayectoria han sido recordados en este día, pues su vida artística y personal desde muy joven estuvo al frente del ojo público al igual que sus temas que ya forman parte de la cultura colectiva de los mexicanos, alimentando la leyenda del compositor que falleció en agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

Aunque sus temas más populares fueron lanzados y recibidos cálidamente por el público cuando Juan Gabriel ya era una estrella brillando en solitario, su carrera no siempre fue así.

Después de la muerte de su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, su madre, Victoria Valadez Rojas decidió mudarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se forjó como artista y de ahí el sobrenombre del Divo de Juárez (Foto: Archivo)

El menor de diez hermanos vivió una infancia complicada, pues su padre sufrió esquizofrenia y su madre, de origen muy humilde, se quedó sola y tuvo que abandonar en un orfanato al pequeño Alberto Aguilera Valadez, su nombre completo, cuando éste tenía tan solo tres años.

Tras escapar a los 16 años del hospicio en busca de su sueño en la música, sus inicios tuvieron lugar en Ciudad Juárez, donde hizo sus pininos cantando en bares como El Noa Noa en su intento por dar a conocer sus primeras composiciones, que para los 18 años ya eran más de 300.

Al tiempo viajó a la Ciudad de México, donde mientras tocaba puertas en busca de una oportunidad en una disquera, fue acusado injustamente de robar joyas en la casa de una actriz de la época, cuyo nombre fue revelado hasta después de la muerte del divo: Claudia Islas, lo que lo llevó a ser ingresado en la entonces cárcel de Lecumberri donde permaneció durante 18 meses.

Uno de sus primeros acercamientos al escenario comercial fue de la mano de Angélica María, a quien le hizo coros (Fotografía, Instagram: @juangabriel)

Tras salir libre ayudado por la esposa del director del centro penitenciario, Juan Gabriel continuó en su búsqueda por dar a conocer su música al público. Estas difíciles experiencias lo llevaron a escribir temas de desgarrador sufrimiento y añoranza sentimental, pero no siempre fue así, sino que en sus primeras oportunidades en la industria del disco incursionó cantando alegres temas pop como parte de un ensamble coral.

Los inicios en la música grabada del nacido en Parácuaro, Michoacán en 1950, se remontan a inicios de la década de los 70, cuando decidió dejar del lado su nombre pila y se dio a conocer como Adán Luna, e incluso bajo ese seudónimo fue corista de Angélica María y Leo Dan.

EL LP de "El tianguis" se ha convertido en un objeto de culto para los coleccionistas de la obra de Juan Gabriel (Foto: Archivo)

Fue en esta época cuando la disquera RCA Music decidió realizar un experimento musical conjuntando a diversos cantantes incipientes y poco conocidos en un proyecto llamado El tianguis, y para ello reclutó jóvenes voces como Estela Núñez, Roberto Jordán, y el grupo Los Zignos, quienes junto a “Adán Luna” grabaron versiones en español de los temas pop anglosajones Chirpy Chirpy cheep cheep, de la banda Middle of the road y Creo que te amo (I think I love you), de The Partridge Family, además de Maru es mi amor, cover de Leo Dan, convirtiéndose así en las primeras grabaciones de Juan Gabriel, aunque salieron a la luz hasta 1972, cuando el artista ya había alcanzado el éxito con su álbum debut El alma joven.

“Adán Luna” incluso se presentó en concierto con El tianguis, el día 19 de julio de 1971, poco antes de su lanzamiento solista donde ya se dio a conocer como Juan Gabriel dando a conocer los que serían grandes éxitos de su carrera como No tengo dinero, Se me olvidó otra vez y Siempre en mi mente.

Es posible encontrar copias de dicho LP hasta en 10 mil pesos en páginas especializadas (Foto: Archivo)

El LP del concepto El Tianguis, se ha convertido en un material de culto para los coleccionistas de la obra de Juan Gabriel, por su rareza y edición limitada. Dicho grupo fue conformado por el director artístico Enrique Okamura, y los temas que cantaron que ya eran éxito en ese momento en el mercado anglo, fueron adaptados al español por Jesús Ruiz Montaño.

Por aquella época, Juan Gabriel también compuso ciertos temas religiosos para el Coro de Las Cien Voces, agrupación dirigida por varios de los hermanos Zavala, quienes eran populares gracias a su participación en el Festival OTI, dichos temas gospel se presentaban en una iglesia de Coyoacán, en la Ciudad de México y el coro grabó un disco con esos temas inéditos exclusivos de la autoría del recordado compositor.

