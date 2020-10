El pintor Arturo Damasco aseguró que Juan Gabriel no le pagó más de 60 obras; éstas habrían sido robadas

El artista juarense pide que le sea liquidado el total de sus obras, o en su defecto, la devolución de las mismas (Foto: Instagram @arturodamasco)

El pintor y muralista mexicano Arturo Damasco asegura haber realizado más de 70 obras pictóricas por encargo del fallecido cantautor Juan Gabriel, pues el querido intérprete quedó prendado del trabajo del originario de Ciudad Juárez.

Luego de que Damasco realizara el enorme mural de 400 metros cuadrados en la Avenida Benito Juárez de la misma ciudad, donde el mismo ídolo mexicano estuvo presente en la develación, el divo siguió en contacto con el pintor para solicitarle la creación de múltiples obras para su colección personal.

Aunque dice sentirse honrado porque Juanga apreció tanto su trabajo, cuatro años después de la muerte del querido cantor, ahora el artista visual da a conocer que dejó más de 70 obras en poder del fallecido, de las cuáles sólo alcanzó a cobrar 10, pues poco tiempo después Juan Gabriel perdió la vida dejando la deuda de la obra artística a medias.

“Juan Gabriel no alcanzó a pagarme, yo me puse en contacto con Iván (Aguilera, heredero universal del artista) tiempo después de que falleció el señor Alberto, él (Juan Gabriel) me pagó alrededor de diez obras. Él me dijo que era lo que podía pagarme en ese momento y quedó en regresarme lo que no iba a comprar, y que ya pasaron cuatro años y yo quiero recuperar esto. Yo no planeo hacer nada, sólo lo justo, yo confío en que él va a respetar este trato que yo tuve con el señor Juan Gabriel, ya sea que me termine de liquidar o que me regrese mi obra, más que nada busco esto”, dijo el artista plástico para el programa De primera mano.

Arturo realizó retratos de las amigas más cercanas de Juan Gabriel (Foto: Instagram @arturodamasco)

Ante este “reclamo pacífico”, es Guillermo Pous, el abogado de Iván Aguilera quien se ha encargado de todos los asuntos relacionados con la herencia y las propiedades de Juan Gabriel, quien asegura que las pinturas realizadas por Damasco fueron extraídas como parque de un saqueo ocurrido poco antes de la muerte del divo.

“En la casa de San Carlos te puedo decir que no existe la obra ni en lo que estaba en Quintana Roo antes de que hiciéramos la mudanza, yo lo comenté en varias ocasiones, existió un saqueo. Es decir, no estaba al momento de que realizamos la mudanza, todo el material o todos los bienes que sí sabíamos o que veíamos que tenía don Alberto, si parte de esa obra se fue desconozco a dónde y es de aquellos bienes que no pudimos recuperar, pues desafortunado el señor y desafortunados nosotros”, expresó el abogado.

Arturo Damasco fue comisionado para pintar el mural de 400 metros cuadrados (Foto: Instagram @arturodamasco)

“Desde que murió don Alberto, a los dos días que él murió yo me apersoné en su casa de Quintana Roo, en su casa dorada, en el estudio, en las cabañas, y me dieron nada más acceso parcial, quise ver cómo estaban las instalaciones, revisé varias de las áreas donde don Alberto guardaba y tenía cosas, nos percatamos de que hacían falta muchas de ellas, otras ahí estaban y fue que al día siguiente logré hacer un inventario absolutamente detallado y con notario público. Posterior a esa visita y a ese inventario fue que nos empezaron ya a negar la entrada por todo este tiempo hasta que inicié las acciones penales y pudimos implementar este operativo fue que se nos permitió ya entrar con mudanzas y retirar todo . Al momento de retirar esos bienes y empatando lo que logramos recuperar junto con el inventario realizado había muchísimas cosas que hacían falta; es decir, alguien las tomó y alguien las conserva al día de hoy”, agregó.

Juan Gabriel acudió el día de la develación del mural en su honor; él fue quien eligió la fotografía a plasmar (Foto: Instagram @arturodamasco)

Ante esta declaración, existe la posibilidad de que el artista plástico pueda comprobar el trato al que llegó con Juan Gabriel para que su hijo se haga cargo de liquidar la deuda; sin embargo, deberá presentar los documentos específicos que acrediten la transacción a fin de que pueda recuperar su dinero, puesto que es muy probable que las obras hayan sido hurtadas.

Arturo Damasco y su relación con el divo de Juárez

El artista visual forjó una amistad con el intérprete de Amor eterno que nació con la creación del mural que pintó a partir de una foto de la juventud de Juanga.

"Él me pasó la fotografía que quería que pintara, este mural lo hice en marzo 2015, y tuve la dicha de que viniera a inaugurarlo y ahí fue donde lo conocí, muy contento de haberle hecho este homenaje en vida. A partir de este mural tuve la oportunidad de conocerlo, hice dos retratos que me pidió y posteriormente terminé haciendo alrededor de setenta y tantas obras, entre dibujos, murales, pinturas, y muy contento de que él haya apreciado mi trabajo y me haya contratado para hacer este tipo de cosas. Entre los retratos que llegué a hacer fueron de Aída Cuevas, Lucha Villa, “La India” y también de Isabel Pantoja ", contó hace unos años el artista juarense para Despierta América, donde dejó ver que ellas habrían sido las amigas más queridas por el recordado cantante.

El pinto agradeció poder haber colaborado con Juan Gabriel, quien le dio muchas muestras de aprecio por su trabajo (Foto: Instagram @arturodamasco)

“Fue un proyecto muy extraño porque yo jamás me hubiese imaginado que Juan Gabriel se enterara y mucho menos que inaugurara el propio mural. Yo fui invitado por la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez para pintar la pieza. Me pareció interesante porque era pintar a este artista en una avenida tan icónica de aquella ciudad. La obra se anunció en una rueda de presa; al siguiente día comencé y el propio Juan Gabriel fue a ver el inicio. Posteriormente me pidió un retrato de Isabel Pantoja y posteriormente me pidió más piezas. En total pinté 72 obras para el cantante, entre dibujos, retratos murales, etc. Fue increíble porque tuve la oportunidad de entablar amistad con el señor”, dijo el artista para el blog de arte urbano All City Canvas.

Arturo Damasco es un referente del nuevo muralismo mexicano y su obra ha llegado a países como Italia, Suecia, España, Dinamarca, Alemania y Eslovenia.

