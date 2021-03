Otra mujer acusó a Harvey Weinstein de intentar violarla: su estremecedor relato

Harvey Weinstein, condenado por abusos sexuales, a su llegada a una audiencia a la Corte Suprema del estado de Nueva York (EFE)

Una nueva mujer ha acusado a Harvey Weinstein de haber intentado violarla hace casi diez años, según desveló el diario New York Post. Hayley Gripp presentó el pasado viernes una demanda en un tribunal de Los Ángeles, donde tuvo lugar el supuesto episodio en 2012.

Gripp, que entonces tenía 19 años y daba sus primeros pasos como actriz, se encontraba en el lobby de un hotel esperando para realizar una audición cuando, según señalan los documentos, una colaboradora de Weinstein comenzó a hablar con ella.

Tras invitarla a un desayuno con personas de la industria cinematográfica, la mujer le propuso a Gripp conocer a un “reconocido productor”, a lo que ella accedió.

De acuerdo a la demanda, esta persona le dio al llegar a la habitación donde estaba Weinstein una copa de vino y Gripp sufrió una pequeña pérdida del conocimiento tras beber aproximadamente la mitad. Luego, según la denuncia, se despertó con el productor semidesnudo encima de ella y tocando sus genitales. En el medio del ataque sexual, Weinstein supuestamente le dijo que fingiera que sea “alguien como Zac Efron”.

“La Sra. Gripp no se dio cuenta de que los dedos de Weinstein estaban dentro de su vagina hasta que sintió el frío metal de su reloj contra su piel “, de acuerdo a los documentos legales. “Luego, Weinstein la sujetó con una mano y se masturbó con la otra“.

La actriz logró eludir el ataque porque arañó a Weinstein en sus partes íntimas y, así, aprovechó para escaparse. “Para huir, la Sra. Gripp comenzó a agitar los brazos y, al hacerlo, se rompió la uña acrílica contra la mesa de café”, según los documentos judiciales. “Gripp luego atacó a Weinstein en la parte inferior de su escroto con su afilada uña rota”.

Cuando un Weinstein fue a buscar una toalla para limpiarse la sangre, Gripp huyó de la habitación, pero la misma mujer que la trajo la detuvo afuera: aparentemente había estado haciendo guardia todo el tiempo, dice la demanda. Luego le advirtió a Gripp que si le contaba a alguien sobre lo sucedido, “terminaría en un hospital psiquiátrico”.

Hayley Gripp, la última mujer que denunció a Harvey Weinstein

En declaraciones al periódico New York Post, el abogado de Gripp, Eric Lerner, dijo que tras el incidente la mujer fue diagnosticada con un desorden postraumático y que durante años no supo quién era su supuesto agresor hasta que lo reconoció en 2017 tras verlo en televisión. Ese año explotaron los casos contra el magnate de Hollywood, quien actualmente cumple una condena de 23 años de cárcel por otros casos de abuso sexual y violación.

“Esta demanda se trata de que la Sra. Gripp se convierta en una sobreviviente, no en una víctima, y obtenga una restitución por los delitos sexuales perpetrados en su contra. Sufre daños reales por esto que son duraderos”, señaló su representante legal. “Weinstein, junto a quienes lo ayudaron a perpetrar estos crímenes de abuso sexual e intento de violación contra la señora Gripp, deben rendir cuentas por arruinar su vida”, añadió.

Gripp nunca se presentó durante los juicios contra Weinstein y no es parte del fondo de compensación de USD 17 millones que será repartido entre sus víctimas. Tampoco denunció el delito a la policía en ese momento. “No denunció este crimen a la policía por la misma razón por la que casi el 80 por ciento de las violaciones y agresiones sexuales no se denuncian “, dijo Christa Riggins, la segunda abogada de Gripp, a The Post. No obstante, el fondo contemplaba fondos para otras potenciales denunciantes que hicieran públicos sus casos.

En marzo, antes de presentar la demanda, Gripp se presentó y pasó una prueba de polígrafo en la ciudad de Nueva York, según sus abogados.

En los tribunales de Nueva York, Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión (Reuters)

El 11 de marzo de 2020, Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres tras un juicio que dio voz a sus víctimas y cimentó las reivindicaciones del movimiento feminista #MeToo.

El juicio a quien fuera el amo de Hollywood fue realizado en buena medida gracias a las investigaciones que publicaron The New York Times y The New Yorker, que revelaron su verdadera cara: un hombre que abusó de su poder por décadas y lo utilizó como un arma para agredir sexualmente.

En esos artículos, que tomaron estado público en 2017, había historias de mujeres de la industria del entretenimiento como Gwyneth Paltrow o Rosanna Arquette, que se atrevieron a hablar del comportamiento depredador del magnate del cine, aunque en el proceso judicial se concentró en dos casos. Actualmente está a la espera de otro juicio en Los Ángeles.

Weinstein, de 69 años, cumple su sentencia en el Centro Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en el condado de Erie, en el estado de Nueva York.

“Niega categóricamente las acusaciones hechas en su contra y tiene la intención de defenderse de la demanda“, dijo Imran H. Ansari, abogado del ex productor.

