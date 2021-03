Woody Allen habló sobre la acusación por abuso sexual de su hija: “No creo que lo esté inventando, ella cree eso”

El director Woody Allen negó que abusara sexualmente de su hija Dylan en su primera entrevista televisiva en 30 años. “Creo que ella lo piensa, no creo que se lo esté inventando”, afirmó

Woody Allen abordó la denuncia de abuso sexual en su contra por parte de su hija Dylan Farrow en una entrevista que concedió al año pasado al periodista Lee Cowan de la cadena CBS tras la publicación de sus memorias “Apropos of Nothing”, en el que dedicaba una buena cantidad de páginas a defenderse de las acusaciones de pedofilia.

Como la entrevista de Allen se grabó antes del lanzamiento de la serie documental de HBO “Allen v. Farrow” y se emitió este domingo por la plataforma Paramount+, el prestigioso cineasta no aborda ningún hecho específico mencionado contra él en dicha producción.

El realizador ha afirmado durante mucho tiempo que Mia Farrow inventó la acusación de abuso en su contra y se la plantó en la mente de Dylan después de enterarse de que estaba teniendo una aventura con Soon-Yi, la hija adoptiva de la actriz, que entonces tenía 22 años.

Allen nunca fue arrestado o procesado por la acusación de abuso sexual. Fue investigado por la policía estatal en Connecticut, donde viven Mia Farrow y sus hijos.

Al hablar sobre la acusación en su contra, Allen volvió a negar haber abusado de su hija cuando ella tenía siete años, como afirma tanto la joven como su madre, la actriz estadounidense Mia Farrow, a quien el director en repetidas ocasiones culpó y responsabilizó de esta historia para dañar su imagen. “Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría malinterpretarse como abusos”, aseguró el neoyorquino, quien también admitió que Dylan era una “buena niña” y probablemente creía en sus propias afirmaciones. “No creo que ella se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo. Creo que ella cree eso” admitió Allen, quien durante mucho tiempo ha sostenido que su hija fue entrenada por su madre.

En la conversación que el cineasta, de 85 años, mantuvo con Lee Cowan, Allen reconoció además que le gustaría “acercarse para hablar” con Dylan, que ahora tiene 35 años.

Dylan y Mia Farrow

Absuelto por la Justicia hace casi tres décadas, Allen insiste durante la entrevista en que es “perfectamente inocente”: “Es tan absurdo y, sin embargo, la difamación ha permanecido”.

Las acusaciones contra Allen, hechas por Dylan, que entonces tenía 7 años, se conocieron por primera vez durante la separación del cineasta de Farrow en 1992. Allen no fue acusado, aunque un fiscal de Connecticut dijo que había causa probable para un caso criminal.

El cuatro veces ganador del Oscar también minimizó su relación sentimental con Mia Farrow, con quien más de diez años: “Nunca viví con Mia, nunca dormí en casa de Mia en todos los años que salí con ella. Teníamos una relación, pero nunca fue relación matrimonial”, explicó.

Otro de los asuntos más polémicos es su relación con Soon-Yi, hija adoptiva de Farrow y pareja del cineasta. Asimismo, consideró que una de las evidencias de su inocencia es que él y su esposa pudieran adoptar a su a dos niñas, que ahora son adultas. “No permiten adoptar a dos bebés a alguien que creen que es un pedófilo”.

En cuanto a los actores que se arrepienten de haber trabajado a sus órdenes los calificó de “tontos”. “Tienen buenas intenciones, pero son tontas. Todo lo que están haciendo es perseguir a una persona perfectamente inocente y están permitiendo esta mentira”.

Allen termina la entrevista proclamando que no le importa lo que la gente piense de él.

“No me molesta”, dijo. “¿Me importa que algún tipo sentado en casa o alguna mujer piense, ‘No me importa lo que digan los investigadores, todavía creo que es un pedófilo’. Es tan significativo como la persona sentada en casa diciendo: “Le creo. Es un tipo maravilloso y ha recibido un trato injusto”. Eso y 15 centavos me permiten coger el metro “.

En la serie documental de cuatro partes de HBO, Dylan relató las evaluaciones “intensas” y “extenuantes” a las que se sometió cuando era niña poco después de acusar a Allen de abusar sexualmente de ella. El proceso de evaluación incluyó ser entrevistada nueve veces durante un período de tres meses, algo que Dylan dijo que la dejó sintiendo que “estaba mintiendo” después de tener que defender repetidamente su experiencia.

“Si cambio una palabra aquí, dicen que estoy siendo inconsistente, si estoy usando exactamente las mismas palabras que usé dos veces, fui entrenada”, dijo Dylan.

Woody Allen y su esposa Soon-Yi Previn (Shutterstock)

En febrero, Allen y su esposa Soon-Yi Previn emitieron un comunicado criticando la serie documental de HBO, calificándola de “trabajo plagado de falsedades”.

“Estos documentalistas no tenían ningún interés en la verdad”, alegó un portavoz de Allen y de Previn, de 50, en un comunicado entregado a Deadline y otros medios.

“La exclusiva de Paramount+ ofrece la posibilidad de explorar a Allen, su carrera y las acusaciones sufridas en el contexto y con la profundidad que esta historia exige”, aseguraba la plataforma en una declaración recogida por Variety. Con el objetivo de ofrecer las dos versiones de la historia, Paramount+ también ha recuperado otra entrevista con Dylan Farrow de 2018, conducida por Gayle King, además de una sección presentada por Erin Moriarty sobre cómo deberíamos juzgar a los artistas acusados de acciones reprobables.

Sobre la emisión tardía de la entrevista, unida además a otras entrevistas que ejercían de contrapeso, el citado medio se contactó con Letty Aronson, hermana y portavoz de Allen, quien dijo que les parecía “completamente deshonesto y escandaloso”.

“Espero que la gente lo tenga en cuenta antes de confiar en el programa”, añadió.

