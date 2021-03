Juan Osorio se disculpó con la familia Berriel por su desacertado comentario acerca de la denuncia

Video de la disculpa ofrecida por el productor Juan Osorio hacia Danny Berriel y su padre. (Video Twitter de @osoriojua)

Luego de que Juan Osorio habló sobre el caso de Daniela Berriel, quien denunció al actor Gonzalo ‘N’ como cómplice del ataque sexual que sufrió en Acapulco hace un año, el productor ofreció una disculpa a la actriz y a su padre Mario Berriel a través de un video en su cuenta de Twitter.

En su mensaje habló directamente a la cámara y dijo: “Con pena y vergüenza estoy aquí dándole la cara a Daniela Berriel y a su padre, Mario Berriel, por el comentario desacertado y mal hecho de mi parte”.

Dentro del video también contó que tenía la vergüenza de dar la cara para ofrecer una disculpa por su “desacertado comentario acerca de la denuncia que ella puso en contra de Eduardo ‘N’ y Gonzalo ‘N’ por abuso sexual” y que por eso mismo había tomado la decisión de cambiar al actor Gonzalo ‘N’, quien aparecería en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Juan Osorio es productor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? (FOTO: ERNESTO PONCE- EFE- ARCHIVO)

El 5 de marzo, la actriz y conductora Daniela Berriel denunció a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de abuso sexual por parte de Eduardo y acusó a Gonzalo de haber sido cómplice del delito. El 7 de marzo, la Fiscalía de Guerrero giró una orden de aprehensión en contra de Eduardo y el 8 de marzo, el grupo Televisa anunció la suspensión temporal del actor para posteriormente avisar su salida definitiva el 12 de marzo.

Respecto a la detención y vinculación a proceso del presunto agresor Eduardo “N” y la apertura de la carpeta de investigación en contra de Gonzalo “N” el pasado sábado 13 de marzo en Acapulco, Guerrero, Osorio refirió que no le incumbía porque no sucedió durante su novela y agregó: “Esperemos que las autoridades sean lo más justas con todo y sobre todo que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir”.

De inmediato, las declaraciones del comentario sobre “que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir” llegaron a oídos de la familia de Berriel y en redes sociales un usuario, que asegura ser el padre de la actriz, arremetió contra el productor diciéndole “Estúpid*, soy el padre de Daniela Berriel, víctima de dos cobardes. Sé lo que comentaste de mi hija, que esperas que esta señorita no lo esté haciendo para sobresalir. Eres un machista e igual de cobarde”, escribió.

Daniela Berriel, actriz y conductora (Foto: Instagram@danniberriel)

Continuó escribiéndole: “Me indigna que sigan existiendo escorias como tú, mi hija es víctima y tú te atreves a expresarte así de ella. Quisiera verte algún día para que sepas que estoy para defenderla de tipejos como tú”.

En el video de la disculpa, Juan Osorio etiquetó las cuentas de Twitter tanto de Daniela Berriel como de su padre, a lo que la actriz le contestó que lamentaba que más personas estuvieran involucradas. “Desgraciadamente esto también afectó a mi familia. Esto ha hecho que la impotencia que hemos sentido desde hace un año nos haga decir comentarios inapropiados y que realmente no pensamos. Igual le ofrezco una disculpa”, escribió en su tuit.

Por su parte, Mario A. Berriel, padre de la actriz, le respondió: “Sr. Osorio, queda aceptada su disculpa, no acostumbro a usar esas palabras para ofender, pero el momento tan difícil que hemos vivido, principalmente mi hija, al leer su comentario, desató mi ira y enojo, también yo le ofrezco una disculpa, llevamos un año de pesadilla”.

