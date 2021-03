“La lengua en la nariz”: los apasionados besos entre Belinda y Christian Nodal que el cantante presumió

La pareja lleva varios meses de relación y cada vez presumen más su amor (Foto: Christian Nodal)

A dos días de que Belinda presumiera en su cuenta de Instagram el nuevo look “verde” de su novio Christian Nodal, quien ahora luce el pelo un poco más crecido haciendo lucir sus chinos en un tono que recuerda al personaje principal de la serie de anime One Piece, los cantantes vuelven a dar de qué hablar,

La noticia del nuevo estilo del cantante caborquense fue recibida con asombro por sus seguidores, pues de inmediato lo relacionaron con Zoro Roronoa, el personaje de la popular serie de la que Christian y Belinda son fans acérrimos, y de la cual incluso tomaron el concepto para el pastel y la decoración de la fiesta de cumpleaños del cantante hace meses.

Ya anteriormente habían dado cuenta de la afición que sienten por las caricaturas orientales, por ello el intérprete de De los besos que te di decidió homenajear al protagonista de One Piece luciendo como él, hecho que su novia aplaudió y presumió en sus redes sociales.

La foto de Nodal recargado sobre el vientre de Belinda causó revuelo y desató los deseos de que la cantante se convierta en mamá (Foto: Instagram@belindapop)

Con una imagen donde aparece recostado sobre el vientre de Belinda, la cantante y hoy coach de La Voz Kids se dijo la fan número uno del nuevo estilo capilar del compositor: “Te ves tan guapo con el pelito largo, amo el look! No sé qué opinan chicas, ¿verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos? Comenten para que se lo deje así y no se lo corte”, expresó la cantante de 31 años.

Ahora ha surgido otra muestra de amor entre los famosos cantautores, quienes son adeptos de mostrar su cotidianidad en las redes sociales. La pareja se mudó recientemente a Barcelona, España, para que ella pueda retomar su camino en la actuación gracias a la serie Bienvenidos el Edén -producción de Netflix en el que compartirá cuadro con Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez y Ana Mena.

Con una breve historia publicada en las redes sociales de Nodal, se les ve juntos y románticos besándose en la cama entre risas y besos: “Te quería meter la lengua en la nariz”, confesó Blinda ante las risotadas de su novio.

Christian Nodal y Belinda han sido tachados de cursis por compartir videos como éste (Video: Instagram @Nodal)

Esta video muestra el día a día de la pareja, quienes se encuentran disfrutando su romance además de concentrarse cada uno en sus distintos proyectos profesionales: Belinda acaba de aparecer en el estreno de La Voz Kids México, donde comandará el Team Beli en el reality show que busca encontrar a los talentos infantiles más destacados de la música en México.

En tanto, Christian Nodal anunció el lanzamiento del sencillo con el rapero GERA MX para este próximo 21 de mayo. El tema Botella tras botella ha causado gran expectación entre los fans del cantante de género regional mexicano, que han optado por videos no oficiales para conocer más detalles de la colaboración.

Recientemente, Belinda fue una de las primeras en felicitar a su suegra Cristy después de que su prometido, el productor Jaime González, le diera un tercer anillo de compromiso. En un comentario, la felicitó: “¡Qué hermoso momento! Muchas felicidades a los 2. Les deseo todo lo mejor y que sean muy felices todos los días de su vida, llenos de sorpresas, bendiciones, salud y todo el amor que se merecen para siempre”, escribió.

Belinda repite su participación en La Voz por segundo año consecutivo (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

Ante el detalle, la mamá de Christian le respondió: “Te adoro con todo mi corazón preciosa. Deseo lo mismo para ti. Abrazos mi pequeña”, lo que dejó a los usuarios que siguen a los enamorados pensando en si la próxima podría ser Belinda.

“Esperamos que tu anillo llegue pronto” o “y tú para cuándo te casas” fueron algunas de las respuestas de sus fans, que han seguido cada detalle del romance que se confirmó en agosto del 2020.

