El estreno de La Voz Kids 2021: entre el nuevo look de María José, la emoción de Belinda y la ternura de los niños participantes

La Voz Kids arrancó su esperada primera emisión con la etapa de audiciones

Una nueva temporada de La Voz Kids inició este lunes y con el capítulo de estreno múltiples emociones vibraron en el escenario de la edición mexicana del popular reality show en su versión infantil.

A través de la pantalla de Azteca Uno, un primer grupo de talentosos niños desfiló en el foro con el sueño de convertirse en el o la mejor cantante infantil amateur de México, y la primera fase de las audiciones fue sólo un adelanto de lo que vendrá las próximas semanas: actuaciones asombrosas, impactantes looks y mucha ternura.

Y es que la edición 2021 del concurso de canto televisivo cuenta con las participaciones de Mau y Ricky, Camilo, Belinda y María José, los cuatro equipos de coaches que buscarán encausar a los pequeños competidores para alzarse con la victoria del programa que inició este lunes con un opening en voz de los cinco cantantes, quienes hicieron gala de su talento cantando el tema Just The Way You Are de Bruno Mars.

Belinda y María José repiten en su papel de coaches; participaron juntas apenas este 2020

Para esta edición, Belinda y María José repiten su participación en el panel de coaches, siendo que apenas hace unos meses fueron parte de la versión adulta de la emisión. La ex Kabah sorprendió al presentar un renovado look con pelo rosa y más corto, mientras que Belinda, acostumbrada a experimentar con la moda, se dejó ver con los labios rojo encendido con cristales.

Por su parte, Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner y exponentes del género urbano también mostraron su estilo con estrafalarios looks y tintes de pelo; mientras que Camilo y sus característicos bigotes enroscados y un total look en negro llamó la atención del público.

María José llamó la atención con su tendencia pink-hair

Poco a poco comenzaron a desfilar niños de entre 5 y 13 años, quienes participaron con temas en inglés y en español en diversos estilos: así se pudo escuchar rock, pop, regional mexicano, temas de Maluma, RBD, Sia y hasta canciones tradicionales del folclor nacional.

Tras las audiciones, la siguiente fase en el reality será "Las batallas"

Por el escenario pasaron Sofía, de Durango; Salomón, Renata y Manu, de la Ciudad de México, Daniel, de Michoacán, la pequeña “Ferchis” de cinco años, y Jesús “el jilguerillo de Tlaxcala”, quien demostró un gran talento que fue aplaudido por todos los presentes. Aunque hubo muchas alegrías, también se vivieron momentos de desilusión en el que los pequeños que no logaron que ningún coach girara su silla para elegirles.

Llamó la atención Belinda, quien llegó preparada con ositos de peluche negros con incrustaciones de brillantes que le iba entregando a cada participante que la elegía para ser parte de su equipo. La cantante, quien ya cuenta con experiencia en la emisión, no ha podido alzarse con el triunfo de alguno de sus “educandos”, a diferencia de su novio Christian Nodal, quien en la edición 2020 se coronó con su asesorado Fernando Sujo, quien se llevó el título de La Voz México al lado del cantante de regional mexicano.

Jesús Rodríguez "El jilguerillo de Tlaxcala" fue uno de los primeros concursantes más ovacionados, ahora forma parte del Team Belinda

Llamó la atención que Camilo mencionó a su pareja, Evaluna Montaner, hermana de los también coaches, los venezolaes Mau y Ricky, por lo que sus menciones, al referirse a ella como “mi esposa” terminaron por darle el matiz familiar a la emisión.

Otro hecho que se comentó en las redes sociales fue la diferencia de edad entre María José y el resto de los coaches, sin embargo la cantante de 45 años demostró acoplarse bien con el resto del equipo. Y es que también se dijo que el nuevo pink hair de la cantante podría ser una manera de empatizar con la generaciones infantiles y una forma de identificación más estrecha para conseguir integrantes de su equipo.

Los hijos de Ricardo Montaner recordaron a su padre en la emisión

Otros momentos especiales de la noche fueron los “palomazos” espontáneos de Belinda –cantando el tema “Nada”, de su álbum Catarsis. “¿Ustedes saben cuánto es lo que tendría que pagar alguien por ver eso que acabamos de ver nosotros? Somos afortunados”, dijo uno de los integrantes de Mau y Ricky, mientras que Camilo alabó sus falsetes.

