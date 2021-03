La Voz Kids: el épico momento en que Belinda bailó el “Sapito” en compañía de María José

Belinda bailando "El Sapito" en La Voz Kids (Foto: Captura de pantalla/Twitter@tunelager)

“Lo que tú me digas lo hago por ti. Hasta esa canción”, le dijo Belinda a Fátima, la concursante de La Voz Kids que, aunque no fue seleccionada por ninguno de los coaches para pertenecer a sus equipos, cumplió su sueño al pedirle a la novia de Christian Nodal bailar con ella El sapito, pues confesó que es una canción que le gusta mucho.

Ante la petición, la cantante se paró y fue directo al escenario para concederle el deseo a la niña, a lo que fue acompañada por su colega María José. Las tres recrearon en el escenario los pasos del tema que fue reconocido gracias a la telenovela Cómplices al Rescate.

“¿Qué hacemos muchachos con ‘El Sapito’?”, preguntó la cantante a la producción. Ante ello, comenzó a cantar. “¿Pero te la sabes?”, le preguntó a Fátima, a quien pidió acompañarla con la voz, a lo que luego se agregó la música desde la producción.

“Quiero que sepan que solo por ti canto, porque esta canción me la han pedido ya todos, setenta veces. Solo por ti, te quiero y gracias por decirme Beli, me encanta”, le dijo. A lo que Mau y Ricky le agradecieron a la concursante: “Para la próxima te voy a pedir de favor que vuelvas a hacer bailar a Belinda. México entero te lo agradece”, dijeron entre risas.

Muchas veces se ha dicho que a Belinda no le gusta interpretar más el éxito que la hizo famosa de niña. Alguna vez declaró su molestia porque después de tantos años de carrera y canciones siempre le piden “El Sapito”, en medio de uno de sus conciertos. Ante la polémica que su comentario generó, después salió a decir que esa es la manera en que se lleva con sus fans y que no recela de interpretar ninguno de los temas que la dieron a conocer.

Parece ser que no convenció a muchos, porque se convirtió en una creencia popular. Belinda incluso utilizó sus redes sociales para mostrarse cantando el controversial tema, a lo que acompañó con un mensaje: “¿Ustedes creen que de verdad no me gusta cantar ‘El Sapito’? Yo no sé quién inventó eso, pero, ¡me encanta ‘El Sapito’! Es parte del show, es parte de mi carrera y siempre lo voy a querer, toda la vida. Y ustedes son mis cómplices, mis ‘Cómplices al Rescate’ y siempre lo van a ser toda la vida. Claro que estoy creciendo y me gusta también otro tipo de música y componer canciones, pero ‘El Sapito’ es parte de mí y siempre lo va a ser”.

Christian Nodal presumió cómo le cocina Belinda (Foto: Instagram Christian Nodal)

Además del estreno del reality de voz infantil al lado de María José, Mau & Ricky y Camilo, Belinda se encuentra cumpliendo sus compromisos con otros proyectos en lo que significa su regreso a la actuación. Junto a su novio Christian Nodal, se mudó a España para ser parte de la serie de Netflix llamada Bienvenidos el Edén, en la que comparte elenco con Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez y Ana Mena.

En su nueva vida en Barcelona, la pareja no ha dudado en compartir algunos de sus momentos personales más divertidos y llenos de amor, como comidas en algún restaurante y las hermosas vistas a las que se enfrentan. Incluso, Nodal presumió el desayuno que le preparó Belinda, quien despertó para preparar unos huevos hechos en casa.

