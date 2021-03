Se comprometió por tercera vez: mamá de Christian Nodal recibió otro anillo de compromiso

Cristina Nodal, mamá de Christian Nodal se compromete

Durante unas vacaciones en la playa, Silvia Cristina Nodal, mamá del interprete de “Dime cómo quieres”, recibió su tercer anillo de compromiso, después de 23 años de relación con su pareja y padre de sus tres hijos.

El padre del cantante, Jaime González, esperó hasta estos días para comprar el anillo que siempre había soñado para su esposa: “...prometiste un día darme el más bonito del mundo, el que para ti yo me merecía”, escribió Cristy.

A través de su cuenta de Instagram @cristy_nodal, la madre del cantante escribió que anteriormente Jaime ya le había dado dos anillos de compromiso, sin embargo, el primero lo tuvieron que empeñar debido a la situación económica que pasaron en aquel tiempo.

“Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer”, recordó la madre del cantautor.

Ante personas desconocidas, en una velada festiva, cálida y cerca del mar, Jaime González se puso de rodillas y le propuso por tercera vez que se casaran, a lo que Cristina respondió el tan anhelado sí.

“..has cumplido tú promesa y yo, de lo más profundo de mi corazón, ¡eh recibido mi más grande sueño de cuentos de princesas!. ¡Gracias amor!. Recibo tú amor , tú promesa y tú anhelo con el más profundo amor. ¡Te amo por y para siempre!”, comentó emotiva en su Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre felicitaciones y buenos deseos hacia la pareja, artistas como Belinda, Ana Bárbara, Chiquis Rivera y la periodista de espectáculos Blanca Martínez, “La Chicuela”, reaccionaron al compromiso.

“¡Que hermoso momento! ¡Muchas felicidades a los 2! ¡Les deseo todo lo mejor y que sean muy felices todos los días de su vida, llenos de salud y todo el amor que se merecen para siempre!”, comentó Belinda.

“Abrazo a los dos”, comentó La Chicuela. “Amo verte feliz”, expresó Ana bárbara.

Desde el inicio de su relación con Christian Nodal, la cantante y próxima coach de la Voz Kids ha mantenido una buena relación con su suegra. El pasado mes de noviembre formó parte de la celebración del cumpleaños de Cristina Nodal, en donde se notó la extraordinaria relación que lleva la familia.

La madre y manager del cantante del regional mexicano se ha manifestado a favor de la relación que lleva con la actriz a pesar de la diferencia de edad entre la pareja.

Recientemente la mamá de Christian Nodal recordó un emotivo momento que vivió con la pareja cuando la cantante interpretó uno de sus éxitos, Luz sin gravedad mientras el interprete tocaba el piano.

Cristy mencionó extrañarlos mucho ya que estaba acostumbrada a verlos seguido y compartir con ellos momentos especiales, ya sea de trabajo o como parte de su noviazgo.

Foto: Captura/@cristy_nodal

La relación que desde hace algunos meses hicieran oficial Belinda y Nodal se mantiene estable. Hace algunos días, el cariño que se tienen salió a la luz por medio de unos comentarios que le hizo la interprete del Sapito a su pareja.

“¡Te ves tan guapo con el pelito largo amo ese look! No se que opinan chicas, ¿verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos? ¡Comenten para que se lo deje así y no se lo corte!”, expresó la artista.

Mientras pedía a las seguidoras de Nodal manifestarse a favor de su nuevo estilo que lleva en el cabello para que no lo cambie, ella no paraba de hacerle halagos a favor de su imagen, resaltando lo bien que se ve, al grado de decirle: “eres lo más hermoso que han visto mis ojos”.

