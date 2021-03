El nombre de Alicia Machado sí aparecerá en “Luis Miguel: la Serie”

Alicia Machado confirma que su nombre aparecerá en la segunda temporada de la bioserie "Luis Miguel: la Serie" (Foto: Instagram / @machadooficial @lmxlm)

Alicia Machado reveló que llegó a un acuerdo para que su nombre apareciera en la segunda parte de la serie biográfica de Luis Miguel, la cual se estrena el 18 de abril y que ahondará en la vida amorosa del cantante.

La ex Miss Venezuela, según Agencia México, fue cuestionada en el Aeropuerto de la Ciudad de México acerca de su cercanía con el abogado Guillermo Pous, pues se especulaba que tuviera alguna relación con la aparición de su imagen en la bioserie Luis Miguel: la Serie por el romance que tuvo hace más de 20 años con el intérprete de Ahora te puedes marchar.

Machado respondió que sí había relación, en realidad, por esa razón conoció a Guillermo Pous. “Creo que sí aparezco como la Miss Universo que andaba por ahí con él (Luis Miguel)”, dijo ante la pregunta. Añadió que no tiene ningún problema legal con Luis Miguel ni por que se hable de su relación, de hecho, ella también tiene preparado revelar su versión de lo ocurrido.

La famosa venezolana anunció que está preparando un libro que se publicará dentro de poco, en él hablará sobre su vida personal y carrera, además dedicará un espacio para narrar cómo fue su amorío con el “Sol de México”. “Él es alguien muy especial, siempre lo va a hacer, y en mi libro hay un capítulo dedicado completo para él”, confesó.

Alicia Machado tuvo un romance con Luis Miguel después de ser coronada Miss Universo en 1996 (AP)

Alicia agregó, acerca de su relación actual con el cantante, “lo que pasa es que yo no tengo más lindo qué decir, que las bonitas anécdotas que compartí en su momento y nada más, o sea, no hay nada negativo que yo pueda decir porque no lo hubo”.

Luis Miguel y Alicia Machado tuvieron un romance cuando la actriz tenía 18 años, mientras ella disfrutaba de su reinado por haber sido coronada en 1995 como Miss Venezuela y Miss Universo en 1996. Ella declaró el año pasado “fue una relación muy inocente: los dos éramos jóvenes. Fue muy bella experiencia, es un hombre encantador, bello, caballero”.

Alicia Machado antes ha declarado que la relación que tuvo con el intérprete de Cuando calienta el sol quizás no fue de amor, pero sí de apoyo y por ello le tiene mucho cariño al cantante. “Me daba consejos sobre la fama y el mundo del espectáculo, pero es parte del pasado”, narró en entrevista con TVyNovelas.

Un adelanto de la bioserie Luis Miguel: la Serie fue lanzado este lunes y en él se aprecian varias escenas en donde podemos ver al “Sol” enfrentándose a algunos de los momentos más importantes de su carrera y alguno altibajos de su vida personal, como el rencuentro con su primera hija, Michelle Salas, quien será interpretada por la modelo Macarena Achaga.

Video: Netflix.

En la temporada anterior, algunas mujeres de la vida de Luis Miguel hicieron su aparición, como Stephanie Salas y Mariana Yazbek, pero se cree que tuvo al menos más de 15 romances con celebridades y mujeres del medio a lo largo de su carrera.

En el tráiler se confirmó que veremos cómo Diego Boneta, interpretando a Luis Miguel, resolverá el misterio de la desaparición del la madre del “Sol”, cómo fue su colaboración con Frank Sinatra, las giras que ofreció durante su época dorada, qué sucedió con su hermano menor, Sergio Basteri, y la forma en que el cantante vivió el declive de su carrera. Ahora sabemos que también conoceremos un poco más acerca de las relaciones amorosas que tuvo el “Sol”.

