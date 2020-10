Alicia Machado reveló detalles íntimos de su relación con Luis Miguel

Alicia Machado comentó que su romance con Luis Miguel fue una época muy bonita (Instagram)

La vida romántica de Luis Miguel siempre ha causado gran curiosidad entre el público, por eso cada que alguna de su ex parejas revela detalles íntimos del cantante provocan un enorme revuelo. En esta ocasión fue Alicia Machado quien contó que jamás tuvo oportunidad de mantener un encuentro sexual con “El Sol” porque ella aún era muy joven.

La Miss Universo de Venezuela en 1995 abrió su corazón para contar lo que vivió con el intérprete de Cuando calienta el sol, Suave y Ahora te puedes marchar hace más de 20 años.

Machado reveló su experiencia en el programa de Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro, donde participó en la dinámica llamada La chupo, la cuento o la canto, al lado de Scarlet y Lupillo Rivera.

En esta emisión, la famosa venezolana aseguró que jamás tuvo sexo con Luis Miguel, a quien sí definió como “un caballero”.





“¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?”, preguntó el conductor y actor mexicano, Omar Chaparro.

Ante la pregunta, la ex Reina de Belleza respondió de forma graciosa: “No puedo contestarlo… nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, qué pena”.

Aunque negó haber tenido encuentros sexuales con “El sol”, aceptó que sí fue muy cercana a él. “En esa época yo tenía 18 años y sí claro (se dieron varios besos), tuvimos nuestros encuentros cercanos del tercer tipo”, precisó.

“(La forma de besar) Bellísimo, un caballero, muy ricos”, añadió frente al público del programa nocturno que conduce Omar Chaparro desde hace unos días.

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, concluyó entre risas y tras tomar un shot de tequila.

En este mismo programa, Alicia Machado reveló que un hombre casado y famoso le hizo una propuesta indecorosa: “Ricardo Arjona... sí, fue ruda la cosa”.





Cuando Luis Miguel y Alicia Machado iniciaron su romance surgieron diversos rumores, entre los que destacó que ella fue la manzana de la discordia entre el cantante y la modelo y actriz cubano-estadounidense, Daisy Fuentes.

Acerca de esta relación, la ex miss venezolana contó en el programa Hoy: “Fue en la manera de comportarse, (enviaba) flores, o te invitaba a las nueve de la noche a pasear en helicóptero. Fue una relación muy inocente: los dos éramos jóvenes. Fue muy bella experiencia, es un hombre encantador, bello, caballero”.

En una conversación con la revista TVyNovelas destacó que lo que vivió con Luis Miguel no fue amor, pero sí una relación llena del apoyo que recibió del cantante.

“Éramos unos jovencitos, eso fue hace mucho tiempo. Él tiene un lugar muy especial en mi corazón porque me apoyó mucho en mi reinado, me daba consejos sobre la fama y el mundo del espectáculo, pero es parte del pasado”, relató.

“Él es una gran persona, conmigo se portó muy bien... Él es un caballero y sabe muy bien cómo ocurrieron las cosas, si es que se acuerda. A lo mejor ni se acuerda de mí. Pero lo que vivimos siempre fue la fiesta, la diversión. Yo conocí Acapulco por él”, añadió.

En esta ocasión mencionó que durante su época juntos, Luis Miguel la deleitaba con el tema Por debajo de la mesa y ella incluso lo acompañó grabar más de un videoclip.

