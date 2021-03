“Hay que tener dinero”: Pepillo Origel se burló de quienes lo criticaron por recibir la vacuna contra COVID-19

Infobae

Juan José Origel, también conocido como Pepillo, no ha dejado de ser blanco de críticas desde hace semanas. Luego de que a finales de enero pasado publicara en su cuenta de Twitter que fue a Estados Unidos para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, los ataques contra el periodista de espectáculos no se han apagado; mucho menos cuando dio el anuncio de que tuvo la segunda dosis.

Pero es que Origel se caracteriza por alimentar la controversia; en especial cuando tiene que ver con él. El presentador parece haber vuelto al ruedo y con los ánimos de regreso. Fue a través del programa A ritmo de Bohemia, conducido por Carlos Cuevas, que Pepillo Origel se hizo presente luego de los duros ataques que recibió tanto en televisión como por redes sociales.

Animado y tan expresivo como siempre, el ex conductor de Ventaneando manifestó que se encontraba bastante bien: “Estoy muy orgulloso y muy vacunado”.

Origel nunca parece afectado por las críticas que pueda recibir de la gente, mucho menos de otros colegas suyos en el medio del espectáculo (Foto: Instagram de Pepillo Origel)

No perdió la oportunidad para reiterar lo extraño que le parecía que lo insultaran por haberse protegido del COVID-19: “Oye, pero me han vacunado de la viruela, de la tos ferina... ¡¿pero por esto?! ¿Tanto escándalo?”.

Tampoco es secreto que a Pepillo parece gustarle que hablen de él en la opinión pública, independientemente de si es para bien o para mal. En esta entrevista no hizo más que reiterarlo: “Lo que estamos viviendo ahorita, que nadie nos imaginábamos que fuera a pasar a nivel mundial esta pandemia tan terrible... hay que perdonar todo. Que griten, que digan... Si ladran es que voy caminando. Entonces, el día que dejen de molestarme y de tirarme, entonces voy a decir ‘Pues... ¿qué les pasó? ¿Y ahora qué hice?’”.

De ahí, Ricardo Caballero, que es otro de los conductores del programa, saltó a defenderlo con el argumento de que hay mucha gente que conoce que ha ido a Estados Unidos con el mismo objetivo que Origel. A esto, el presentador y periodista, sin pelos en la lengua, soltó un comentario mordaz: “¡Hay que tener dinero también!”.

Este tuit fue el origen de la controversia de Pepillo Origel que, hasta la fecha, sigue dando de qué hablar (Captura de pantalla: Twitter)

Fue el 23 de enero pasado que, junto con una foto donde se ve al conductor desde su auto y recibiendo la vacuna, escribió “¡Ya vacunado! Gracias, Estados Unidos ¡Qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!”.

A raíz de esta publicación, no sólo fue asediado por usuarios de Internet, también fue duramente criticado por otros periodistas de espectáculos como Flor Rubio y Horacio Villalobos. Por otra parte, la controversia generada llegó a medios internacionales donde cuestionaron a Origel por incurrir en turismo de vacunas.

En su momento hubo fuertes rumores de que Pepillo corría el riesgo de perder su permiso para entrar al país norteamericano, además de que podría haber pagado una multa por haber ido por su dosis; sin embargo, el presentador de Con Permiso no sólo demostró que no fue sancionado, sino que se atrevió a mofarse de la gente que lo criticó.

Pepillo Origel ha declarado que le parecería más raro que la gente deje de hablar de él (Foto: Instagram de Pepillo Origel)

Es posible encontrar un video en su cuenta de Instagram donde se le vio al periodista en las calles de Miami, desde donde anunció que ya estaba completamente vacunado: “Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado. (...) Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine”.

Por supuesto, de nueva cuenta despertó la furia e indignación de la opinión pública y de varios medios de comunicación. Incluso Gustavo Adolfo Infante, quien fue uno de los colegas de Pepillo que lo defendió, coincidió que era una enorme indiscreción que compartiera en redes sociales el anuncio con el fin de burlarse.

