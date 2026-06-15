Capturan en Chimalhuacán a presunto feminicida de Miriam, estudiante de la UAEMex

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades capturaron a Francisco Iván “N” por el posible feminicidio de una alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México marca un avance en la investigación del caso que conmocionó a la comunidad estudiantil.

Las autoridades lograron ubicarlo y capturarlo luego de que el sospechoso intentara evadir la acción de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, informó que la orden de aprehensión fue ejecutada tras trabajos de investigación conjunta.

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El detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedará a disposición de una autoridad judicial.

La captura de Francisco Iván “N” responde a la acusación de feminicidio en agravio de Miriam, estudiante de la UAEM.

Según el reporte oficial, el sospechoso intentó ocultarse para evitar su aprehensión, pero la labor coordinada de las corporaciones logró evitar que quedara impune.

En el contexto del caso, las autoridades subrayaron que la detención es resultado de la colaboración entre las fuerzas municipales y estatales.

La investigación, que incluyó la búsqueda y localización del presunto responsable, permitió finalmente cumplir con la orden judicial.

El gobierno local y la fiscalía destacaron que la situación jurídica de Francisco Iván “N” será determinada por la autoridad judicial competente, quien analizará los elementos recabados durante la investigación.

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Feminicidio de Miriam Peralta, alumna de la UAEMex

El hallazgo del cuerpo de Miriam Peralta Valverde, estudiante de 22 años, dentro de una vivienda en Chimalhuacán, Estado de México, ha generado una ola de indignación y llamados a la acción desde distintos sectores de la sociedad.

La joven cursaba la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y fue encontrada tras haberse reportado su desaparición durante el fin de semana en la comunidad de Santa María Nativitas.

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Las primeras investigaciones apuntan a que Miriam fue víctima de feminicidio, hecho que habría ocurrido tras una discusión con su pareja sentimental.

Según los datos conocidos hasta ahora, la pelea derivó en agresiones físicas que terminaron con lesiones fatales para la joven.