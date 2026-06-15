Medio Ambiente

Advierten que el calor extremo amenaza la supervivencia de las abejas tropicales

Una investigación halló que el riesgo aumenta hacia el ecuador y que vivir en climas muy cálidos no garantiza seguridad para la especie

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación analizó la tolerancia al calor de 95 especies de abejas autóctonas del este de Australia a lo largo de toda su extensión latitudinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abejas silvestres de Australia que anidan en tallos de plantas enfrentan el mayor riesgo inmediato por el calor asociado al cambio climático, porque esos refugios ofrecen menos aislamiento térmico que los nidos subterráneos y reducen su capacidad de escapar de temperaturas extremas. Así lo planteó un estudio publicado en Nature Communications.

La investigación evaluó la tolerancia al calor de 95 especies de abejas autóctonas del este de Australia continental a lo largo de toda su extensión latitudinal, de norte a sur. El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad Macquarie, la Universidad de Sídney, la Universidad La Trobe, la Universidad Flinders, la Universidad de Wollongong, la Universidad de Adelaida y la Universidad de Queensland.

PUBLICIDAD

Australia alberga unas 1.700 especies de abejas nativas. Según el estudio, esas especies presentan tres conductas principales de anidación: en madrigueras bajo tierra, en cavidades de madera como huecos de árboles o ramas muertas caídas, y en tallos de plantas o agujeros ya existentes en ramitas pequeñas.

los animales polinizadores más importantes de las plantas con flores o magnoliófitas, miel, producción, peligro de extinción, sustento de la vida en el planeta Tierra, escenciales para los humanos, polinización, polen, hexagonal, insectos voladores, alas, colmena, reina, aguijón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las especies de abejas que anidan en tallos de árboles muestran la menor capacidad para escapar de temperaturas desfavorables y serían las más afectadas a corto plazo por el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal, la doctora Carmen da Silva, investigadora del Centro de Investigación sobre el Futuro de los Polinizadores de la Universidad Macquarie en Sídney, explicó que la diferencia entre esos nidos modifica la exposición térmica de las especies. Dijo que “las abejas que anidan bajo tierra pueden resguardarse del calor extremo; como resultado, no experimentan temperaturas tan altas como las que viven sobre la superficie, en particular las especies que viven en tallos delgados de plantas que ofrecen muy poco aislamiento del calor exterior”.

PUBLICIDAD

Da Silva añadió que “las especies que anidan en los tallos de los árboles parecen tener la menor capacidad para escapar de temperaturas ambientales desfavorables y probablemente serán las más afectadas por el cambio climático antropogénico a corto plazo”.

Las abejas tropicales, las más vulnerables al calentamiento

El estudio también identificó un patrón geográfico de riesgo. La doctora Vanessa Kellermann, profesora titular del Departamento de Ecología, Ciencias Vegetales y Animales de la Universidad La Trobe y una de las autoras principales, dijo que la vulnerabilidad al cambio climático aumenta a medida que se avanza hacia el ecuador y que las abejas tropicales son las que corren mayor peligro.

Una representación visual de un mapa mundial en rojo, simbolizando la tierra quebrada y las altas temperaturas, como un recordatorio de las graves consecuencias del cambio climático para el futuro de nuestro planeta. (Imagen ilustrativa Infobae)
El trabajo matizó que una mayor tolerancia al calor no garantiza menor vulnerabilidad, porque el microclima del sitio de anidación también define la exposición térmica (Imagen ilustrativa Infobae)

Kellermann afirmó que “predecir qué especies serán vulnerables al cambio climático es uno de los mayores desafíos en ecología”. También señaló que “descubrimos que las especies de abejas con mayor tolerancia al calor no eran necesariamente las más seguras ante el calentamiento global, ya que muchas de ellas ya viven en entornos extremadamente cálidos”.

Ese resultado matiza una idea extendida en ecología térmica: soportar altas temperaturas no implica, por sí solo, una menor vulnerabilidad futura. Según el trabajo, la exposición real de cada especie depende también del microclima que genera su sitio de anidación, un factor que puede ocultar señales de adaptación local si no se incorpora al análisis.

En el artículo científico, los autores escribieron: “La vulnerabilidad de las especies al cambio climático depende en parte de su capacidad para evolucionar en respuesta al aumento de las temperaturas. En los ectotermos terrestres, la tolerancia al calor generalmente se correlaciona débilmente con los climas actuales, lo que ha llevado a muchos a concluir que este rasgo está limitado evolutivamente”.

El trabajo añade: “Sin embargo, la mayoría de los estudios no han tenido en cuenta el papel de los microclimas, lo que podría ocultar señales de adaptación local. Examinamos la tolerancia al calor en 95 especies de abejas silvestres que varían en su comportamiento de anidación a lo largo de la extensión latitudinal de Australia”.

La vulnerabilidad de las abejas al cambio climático aumenta hacia el ecuador y coloca a las abejas tropicales entre las más expuestas al calentamiento /REUTERS/Yves Herman
La vulnerabilidad de las abejas al cambio climático aumenta hacia el ecuador y coloca a las abejas tropicales entre las más expuestas al calentamiento /REUTERS/Yves Herman

El comportamiento de anidación define cuánto calor soporta cada especie

El trabajo parte de una pregunta central: qué especies están más expuestas cuando aumentan las temperaturas. La respuesta del estudio es que el tipo de nido es una pieza decisiva, porque determina si una abeja puede amortiguar el calor ambiental o queda sometida a él casi sin protección.

Da Silva recordó que las abejas cumplen una función amplia en ecosistemas y agricultura. Dijo que “las abejas son fundamentales en los ecosistemas de todo el mundo debido a su papel como polinizadoras, y se ven amenazadas por el calentamiento global y la sequía”.

La investigadora agregó que “las abejas sustentan los ecosistemas autóctonos y desempeñan un papel crucial en la producción agrícola; las abejas nativas tropicales son polinizadoras vitales para cultivos como las nueces de macadamia, los aguacates, los mangos y los lichis”.

La doctora Ros Gloag, coautora principal y profesora titular de biología evolutiva en la Facultad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Sídney, señaló que todavía existe un conocimiento limitado sobre la mayoría de las abejas nativas australianas. Dijo que “aún sabemos muy poco sobre la mayoría de las increíbles abejas autóctonas de Australia”.

Gloag añadió que “este estudio nos ayuda a reconocer que comprender mejor el comportamiento de las abejas autóctonas es fundamental para identificar las mayores amenazas para sus poblaciones silvestres”.

Temas Relacionados

AbejasAustraliaCambio climáticoBiodiversidadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

El presidente de CESTA, Ricardo Navarro, alertó en una entrevista televisiva que el cambio en los patrones climáticos pone en riesgo la agricultura familiar y puede derivar en escasez de maíz, frijol y arroz

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Una masa de aire sahariano instaló temperaturas récord en la península ibérica y avanza hacia Alemania, Italia y el Reino Unido, mientras los expertos advierten que estos episodios serán cada vez más frecuentes

Calor sin precedentes en Europa e invierno tibio en Australia: la señal que preocupa a los meteorólogos

Un estudio advierte que plantar árboles podría no ser suficiente para frenar el cambio climático

Investigadores de la Universidad de Columbia descubrieron que los bosques detienen su crecimiento meses antes de que finalice la fotosíntesis, lo que cuestiona las proyecciones sobre la capacidad de absorción de dióxido de carbono en la atmósfera

Un estudio advierte que plantar árboles podría no ser suficiente para frenar el cambio climático

La búsqueda del thalassinus, la serpiente verde que lucha contra la desaparición de su hábitat

Un grupo de herpetólogos recorre los bosques nublados de Honduras tras el rastro de la jade palm pit viper, que intriga a científicos y amantes de los reptiles

La búsqueda del thalassinus, la serpiente verde que lucha contra la desaparición de su hábitat

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

El ensayo con una máquina industrial conectada al sistema nacional servirá como referencia, mientras especialistas alertan por los retos de infraestructura, transporte y coste de este combustible

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comprobar La Primitiva hoy lunes 15 de junio: números ganadores del último sorteo

Comprobar La Primitiva hoy lunes 15 de junio: números ganadores del último sorteo

El PRO exigió la presentación de Adorni en el Congreso y reclamó: “Podría resolver esta situación renunciando”

Beca Jóvenes Escribiendo el futuro 2026: quiénes cobran su pago hoy lunes 15 de junio

Vozinha, portero de Cabo Verde, pasa de 50.000 a más de 2 millones de seguidores en Instagram tras frenar a España

Empresarios colombianos decidieron su voto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Es la alternativa más conveniente”

INFOBAE AMÉRICA

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Murió Abdullah Ibrahim, el maestro sudafricano del jazz que creó el himno contra el apartheid

ENTRETENIMIENTO

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”