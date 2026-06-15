Colombia

Jaime Raúl Salamanca se burló de Daniel Briceño por “sacarse a escondidas el carro de su papi” para apoyar a De la Espriella

La presencia del congresista electo en una caravana política llamó la atención por la reacción que provocó el expresidente de la Cámara de Representantes, uno de los principales simpatizantes de Iván Cepeda

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Jaime Raúl Salamanca protagonizó una nueva controversia política al reaccionar con ironía a la participación de Daniel Briceño en las caravanas de respaldo a Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @Danielbricen/X - @danielbricen/Instagram
Jaime Raúl Salamanca protagonizó una nueva controversia política al reaccionar con ironía a la participación de Daniel Briceño en las caravanas de respaldo a Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @Danielbricen/X - @danielbricen/Instagram

El congresista Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde, se burló públicamente del representante a la Cámara electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, tras calificar como una ‘travesura infantil’ su participación en las caravanas de apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La irónica réplica del expresidente de la Cámara de Representantes encendió los debates en las plataformas digitales durante la jornada de clausura de actividades proselitistas, que se llevaron a cabo el 14 de junio.

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La controversia comenzó tras el despliegue de masivas movilizaciones vehiculares en Bogotá por parte de los simpatizantes de la extrema derecha, quienes salieron a respaldar al abogado, conocido como “el Tigre” de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

Aunque De la Espriella concentró su propio cierre de campaña en el municipio de Buga, Valle del Cauca, sus seguidores replicaron las manifestaciones en la capital de la República con desfiles y distintivos nacionales.

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Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial en Buga, Valle del Cauca, en donde recibió apoyo de la ciudadanía - crédito Cesar Quiroz/Reuters
Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial en Buga, Valle del Cauca, en donde recibió apoyo de la ciudadanía - crédito Cesar Quiroz/Reuters

Briceño, reconocido abogado y exconcejal de la ciudad, documentó su asistencia a las jornadas subido en la parte superior de un carro, en el que lució la indumentaria oficial de la selección Colombia de fútbol con el número diez en la espalda. Su publicación buscó desafiar las restricciones judiciales previas sobre la utilización de insignias institucionales en las controversias electorales de los partidos.

El líder político del Centro Democrático acompañó la fotografía de su jornada con una consigna directa que cuestionó las directrices de los sectores alternativos: “Que nunca más nos vuelvan a prohibir la camiseta y la bandera”.

Su postura respondió a las denuncias hechas semanas atrás por Iván Cepeda, que acusó a su contendor de instrumentalizar las prendas oficiales de la delegación deportiva para fragmentar a la ciudadanía.

Daniel Briceño estuvo presente en la caravana que se hizo en Bogotá en apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @SergioAmaya88/X

La ironía frente a la movilización de la derecha

Lo que llamó la atención fue la respuesta de Salamanca, que apuntó a deslegitimar la puesta en escena del dirigente opositor del Gobierno nacional de Gustavo Petro y del aspirante del Pacto Histórico, recurriendo al sarcasmo para restarle peso político a la manifestación de fuerza ciudadana realizada por los sectores de la extrema derecha en las vías principales de la capital.

“Ni sacarse a escondidas el carro de su papi”, escribió el congresista en su cuenta de X. Con esta frase, el representante a la Cámara boyacense –que respalda de forma abierta la aspiración presidencial de Iván Cepeda– minimizó el acto de apoyo de Daniel Briceño, al sugerir de manera jocosa que el uso de los vehículos para las caravanas carecía de autonomía y de independencia.

Jaime Raúl Salamanca respondió con una burla dirigida al congresista electo Daniel Briceño - crédito @JaimeRaulSt/X
Jaime Raúl Salamanca respondió con una burla dirigida al congresista electo Daniel Briceño - crédito @JaimeRaulSt/X

A pesar de que un juez de la República emitió un fallo que restringió el uso de estos elementos institucionales en la promoción electoral, las vertientes de derecha decidieron ignorar la determinación jurídica y mantuvieron las prendas como el uniforme oficial de sus militantes. La burla de Jaime Raúl Salamanca expuso la alta tensión que rodea a los dirigentes políticos a solo seis días de la votación definitiva en las urnas.

Mientras hay peleas en redes sociales, los ciudadanos se cuestionan el futuro de la Presidencia

Por ahora, la atención permanece sobre la recta final de la campaña presidencial, donde tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella buscan conquistar el respaldo de los votantes de centro que aún no definen su elección. Ese segmento del electorado se convirtió en el principal objetivo de ambos candidatos, en medio de las marcadas diferencias entre sus propuestas de gobierno y de las inquietudes que persisten entre los colombianos frente a los efectos que podría tener cada proyecto político.

Mientras continúa el debate alrededor de la iniciativa impulsada por De la Espriella para acudir a las urnas con la camiseta de la selección Colombia, varios de sus simpatizantes ya anunciaron que seguirán esa convocatoria como una muestra de respaldo al aspirante presidencial. La estrategia también incluye cambiar las fotografías de perfil en redes sociales por imágenes del candidato y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y usar su música de campaña.

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