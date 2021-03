“Ya me tiene harto”: Chumel Torres explotó contra Federico Arreola por críticas

Foto: Cuaroscuro / Instagram@chumeltorres

El youtuber Chumel Torres arremetió contra Federico Arreola por una columna en la que lo criticó después de obtener el 3° lugar en preferencias por su programa de radio.

Chumel respondió con tres tuits mencionando a Arreola y compartiendo el texto. En el primero dijo: “Ya me tiene harto este señor. Mire @FedericoArreola: ya van dos años en donde el programa de radio mío y de mis amigos sigue subiendo en rating. Cada una de esas veces, en su reseña, usted se refiere hacía mí y mi equipo como “amarillistas, mentirosos””.

Chumel se defiende ante ataques de Federico Arreola (Foto: captura de pantalla @ChumelTorres).

“No me molesta recibir sus insultos, de verdad. Pero para nada voy a permitir que llame a mi equipo mentiroso. Todos los guiones que diariamente usamos en la radio son extraídos de los periódicos y las mañaneras. Nada es mentira. Sí, hacemos chistes de las notas del día”, continuó en un segundo tuit.

“Pero el verdadero chiste es cómo se está manejando este país. Que a usted no le guste no es mi problema. Pero calumniar para justificar nuestro ascenso es de chillones. Apague la radio, porque vamos a seguir subiendo. Con chistes, pero con la verdad. Aunque le cagu*”, finalizó.

Entre los tres tuits, ya se suman más de 39 mil “Me gusta” y más de 2 mil retuits. En las respuestas que aparecen los tuits, se pueden leer reacciones de diferentes usuarios como “¿Qué esperabas? Es Federico “Carriola” ¿Qué se puede esperar de ese gatete?” o “Igual y eso es lo que busca, la respuesta constante ante el mismo señalamiento”.

"Con chistes, pero con la verdad", así le respondió Chumel a Arreola en Twitter (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres).

Minutos después de los tres tuis, Federico Arreola respondió también Twitter: “Don Chumel, lamento informarle que es usted amarillista y mentiroso. Es su estilo, su estrategia. Se lo digo con respeto y cariño esperando que la crítica le ayude a encontrar el camino de la seriedad y la objetividad. Saludos”.

Hasta el momento, Chumel no le ha respondido a Arreola. En cambio, compartió una imagen en donde el INRA coloca a su programa de radio en 3° lugar con 1.53 por ciento de rating, junto a esto agradeció a su público por permitirle hacer lo que gusta.

El texto que enfureció a Torres se publicó en SDP Noticias, en éste se refirió Arreola al youtuber y a Loret de Mola como “hombres sensacionalistas que han decidido buscar audiencias por la vía de distorsionar los hechos, buscar la notoriedad con malos chistes basados en discriminar personas y apoyar sin ética periodística causas políticas, evidentemente a cambio de financiamientos oscuros”.

El periodista también aseguró que los altos números de los programas de Chumel y Loret son un hecho lamentable y que ensucia al periodismo mexicano ya que “hay otros, otras periodistas profesionales que han crecido o se mantienen en un muy buen nivel sin necesidad de caer en el chisme, el amarillismo y la vulgaridad”.

En 2019, Chumel Torres y Federico Arreola tambi{en intercambiaron tuits por una nota sobre los rating en radio (Foto: Cuaroscuro / Instagram @chumeltorres)

No es la primera vez que estos dos personajes se encuentran enfrentados, ya en el 2019 habían intercambiado tuits por una nota muy similar de Arreola. Aquella vez, el periodista dijo no entender cómo Chumel se encontraba arriba, en el ranking de programas de radio en México, de periodistas como Carmen Aristegui y Julio Astillero.

En dicha ocasión, un usuario de Twitter cuestionó a Arreola el porqué del quinto lugar de Chumel Torres y Maquina 501 (la empresa productora del youtuber), a lo que el periodista respondió “Me caga el tal @ChumelTorres pero va muy bien en radio. Si por mí fuera, le quitaba el espacio, pero evidentemente en @Radio_Formula deben de estar contentos con él”.

Torres no se quedó en silenció y le respondió a Arreola “Don Fede. ¿Por qué le caigo tan gordo? ¿Es porque no quise los 8 mil pesos que me ofrecía por comprarme #ElPulsoDeLaRepública cuando estaba empezando? Eso ya fue hace mucho, abrazos no balazos”.

El intercambio de tuits finalizó en 2019 con Arreola tuiteando: “Le exijo que no me dirija la palabra. Lo tuve que incluir en los ratings porque desgraciadamente ya anda usted entre los líderes. Ni modo.

Hasta el momento, este conflicto ha quedado solo entre Chumel y Arreola. El otro mencionado en la nota, Loret de Mola, no se ha pronunciado al respecto.

