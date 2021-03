Me caigo de risa: Michelle Renaud, RBD y Ricardo Fastlicht, las sorpresas del especial

En la emisión más reciente de Me Caigo de Risa el programa homenajeó a la telenovela juvenil "Rebelde" (Foto: Instagram de @mecaigoderisaof)

En la edición del pasado 18 de marzo, la producción del programa Me Caigo de Risa puso a “La Familia Disfuncional” a homenajear a la telenovela adolescente Rebelde que se transmitió en México del 2004 al 2006.

Por tanto los integrantes del elenco se vistieron de camisa blanca, portaron la corbata roja a cuadros agregando la falda y pantalón azul marino que caracterizaba a los estudiantes de la telenovela. En esta edición la invitada especial fue Michelle Renaud, quien en su momento le dio vida al papel de Michelle Pineda.

La mayor sorpresa fue el regreso de Ricardo Fastlich, un integrante del elenco que se despidió temporalmente del programa en febrero de este año ya que tenía que viajar para filmar una película. “Llegué tarde, pero ¿Puedo jugar? ¡Que emoción!” expresó Ricardo minutos antes de ingresar al escenario, por lo que sus compañeros corrieron a abrazarlo.

Fastlicht y Margaleff ganaron este concurso de imitación de memes populares de RBD (Video: Portal del Canal 5)

Durante este programa se jugaron las dinámicas “Con pincitas”, “Jálame ésta”, “Mírame quién llama”, “Ojos que no ven” y “Dame tres” pero una de las dinámicas más entretenidas del programa fue en la que los conductores recrearon memes de la telenovela Rebelde.

En este concurso la dinámica consistió en dividir a los conductores por parejas, después en la pantalla se proyectó una imagen de un meme viral de la telenovela Rebelde para que ellos recrearan la imagen en unos marcos dentro de un tiempo determinado, se eliminaba a quienes no les hubiera salido igual de divertido u original.

Yurem, quien formó parte de La Nueva Banda Timbiriche en 2007, fue uno de los integrantes más divertidos durante esta edición del programa mientras que Mariana Echeverría, se dejó ver muy sonriente en su uniforme Rebelde.

Elenco de Me Caigo de Risa durante este programa temático de RBD (Foto: Twitter @MeCaigoDeRisa)

Durante las ediciones más recientes, el programa ha contado con la participación de varios famosos como José Eduardo Derbez, Cynthia Urías, Alan Estrada, Lambda García, Chuponcito y Mariana Ochoa, quienes divirtieron a todos los seguidores del programa que se transmite por el Canal 5.

Hace unas semanas, el periodista en espectáculos, Alex Kaffie explicó que la televisora de San Ángel transmitirá cinco programas especiales de Me Caigo de Risa: La Gala, los cuales ocuparán el horario estelar de domingo por las noches en Las Estrellas.

La razón por la que el pasado jueves se hizo homenaje a la telenovela Rebelde, fue anunciar el concierto de RBD “Ser o parecer” que será transmitido el domingo 28 de marzo por el canal de las estrellas a las 7 de la noche. En este evento Anahí, Maité Perroni, Christohper Uckermann y Cristian Chávez, protagonistas del elenco de la telenovela, volverán a interpretar las canciones de Rebelde como Sólo quédate en silencio, Sálvame y Tras de Mi.

La fotografía de Mariana Echeverría portando el uniforme de Rebelde (Foto: IG @marianaecheve)

La agrupación ya había realizado un concierto virtual el pasado 26 de diciembre del 2020, según Las Estrellas Tv, el evento alcanzó 1 millón y medio de espectadores y fue escuchado en más de 90 países.

A unos cuantos meses del nacimiento de su hijo, Mariana Echeverría se volvió tendencia en redes sociales tras compartir una radiante fotografía portando el emblemático uniforme de la telenovela Rebelde con motivo del programa.

En la imagen puede observarse a Mariana sentada con una falda corta azul, un saco, corbata roja, playera blanca y unos tenis blancos de renombrada marca con calcetas del mismo color.

Ricardo Margaleff regresó al programa matutino hoy, a pesar de haber dicho que no disfrutó su paso por ahí (Instagram: ricardomargaleff)

Me Caigo de Risa no es el único programa al que regresó Ricardo Margaleff, quien ha interpretado a personajes como “Rocky” en la telenovela Al diablo con los guapos, ya que el pasado 17 de marzo se presentó como invitado especial en Hoy, programa en el que trabajó por mucho tiempo y del que no guarda buenos recuerdos.

En febrero del 2021, durante una entrevista Mara Patricia Castañeda en su espacio titulado En Casa de Mara, el actor habló de las situaciones en las que no le gustó trabajar, como fue el caso de Hoy: “Hablando de esta función muy específica, que lo hacen muy bien otros compañeros míos con los cuales he hablado de este tema, ellos tampoco deberían hacer este trabajo. Estas intervenciones cómicas en un programa matutino que no es de comedia, en donde lo que menos quieren es hacer comedia, es entrar y romper con el ritmo de los conductores. Es muy difícil”, comentó a la periodista.

SEGUIR LEYENDO:

“Siempre pa’ lante”: así fue la reaparición de Zoraida Gómez en la tv después del escándalo de su hermano Eleazar