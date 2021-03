Regresó a “Hoy” Ricardo Margaleff, el actor que públicamente despreció el show

Ricardo Margaleff regresó al programa matutino hoy, a pesar de haber dicho que no disfrutó su paso por ahí (Instagram: ricardomargaleff)

Ricardo Margaleff, quien ha interpretado a personajes como “Rocky” en la telenovela Al diablo con los guapos y “Plutarco López” en Una familia de Diez, se presentó esta mañana como invitado especial en Hoy, programa en el que trabajó por mucho tiempo y del que no guarda buenos recuerdos.

El comediante se presentó en compañía de Yurem, con quien realizó un concurso titulado “Dame tres” entre los conductores durante la emisión del programa.

En febrero del 2021, durante una entrevista Mara Patricia Castañeda en su espacio titulado En Casa de Mara, el actor habló de las situaciones en las que no le gustó trabajar, como fue el caso de Hoy: “Hablando de esta función muy específica, que lo hacen muy bien otros compañeros míos con los cuales he hablado de este tema, ellos tampoco deberían hacer este trabajo. Estas intervenciones cómicas en un programa matutino que no es de comedia, en donde lo que menos quieren es hacer comedia, es entrar y romper con el ritmo de los conductores. Es muy difícil”, comentó a la periodista.

El también cantante refiere que fueron dos años muy difíciles, que fue lo que duró su participación en el programa, pero que se suavizaron porque a la par estuvo trabajando en la telenovela El bien amado en el personaje de “Juancho López”, una producción de Nicandro Díaz González.

Ricardo Margaleff en entrevista con Mara Patricia Castañeda confiesa que no le gustó trabajar en el programa 'Hoy' (Foto: Captura de video de Mara Patricia Castañeda. Youtube)

“Sí fue bien complicado. Si me vuelven a convocar para un proyecto así o para un trabajo específico como ese, yo creo que lo rechazaría”, afirmó Margaleff. Y si bien ha cumplido su palabra, pues al menos sus participaciones posteriores se han enfocado en telenovelas o programas de comedia, esta vez regresó a trabajar con el elenco de Hoy.

Ricardo Margaleff también trabajó en el programa matutino Cuéntamelo Ya, en donde cuenta que su experiencia fue completamente distinta, pues “se empezó a improvisar hasta que llegué yo”. En este programa, Margaleff participó en la sección Tu-Vasos, escrita por Paul Stanley.

“Era una sección muy divertida, puro cotorreo, pero se empezó a elevar un poco el tema de lo que sucedía en esta sección, que la verdad sí me provocaba incomodidad”, pues escándalo que protagonizó Margaleff con Alfredo Adame, quien dijo “que era un actorcillo, que andaba brincando de programa en programa y que nunca había tenido un papel protagrónico”, por un tema del que hicieron una broma en el programa.

“El señor no dijo ninguna mentira”, compartió Ricardo Margaleff a Mara Patricia, “No tengo nada en contra del señor, ha hecho cosas bien padres a lo largo de su carrera”, confirmó, en cambio en la entrevista también habló sobre su relación con Annush Hannesian, así como lo que lo inspiró a ser actor y los principales problemas a los que se ha enfrentado.

Ricardo Margaleff confesó que siempre quiso ser actor dramático, pero la vida lo llevo a la comedia. (Instagram:ricardomargaleff)

“Yo siempre quise ser actor dramático, pero la vida me fue llevando a la comedia”, confesó Margaleff. Además, compartió que hacer comedia le ha funcionado para enfrentarse a sus inseguridades, sobre todo en el ámbito del físico: “Descubrí que yo hacía comedia como un mecanismo de defensa que me sirve hasta la fecha”.

Además de sus papeles en la comedia, Margaleff también ha interpretado papeles dramáticos como “Arnondo Klunder” en Un gancho al corazón (2009) y papeles en telenovelas como Porque el amor manda (2012), a lado de Fernando Colunga y Blanca Soto. También ha participado en películas, como Te presento a Laura de Fernando Noriega.

Ahora, Margaleff se dedica a la comedia, por lo que forma parte del show de improvisación Me caigo de risa, producido por Eduardo Suárez y conducido por el comediante Faisy.

SEGUIR LEYENDO: