“Estoy con mocos”: así fue el regreso de Galilea Montijo a “Hoy” tras superar por segunda vez al COVID-19

Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.

Sonriente, cobijada por todos sus compañeros, entre globos y “aún con mocos”, Galilea Montijo regresó a “Hoy” después de recuperarse del COVID-19 por segunda ocasión.

La conductora tapatía se reintegró a sus actividades en el programa esta mañana, donde fue recibida con gran alegría por Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Arath de la Torre, aunque después se sumaron el resto de los conductores: Andrea Escalona, Paul Stanley, Marisol González y Lambda García.

Al inicio de la emisión, Galilea y sus compañeros bromearon sobre su segundo contagio de coronavirus.

“Bienvenida a este programa como invitada, ahora sí eres la bichota”, dijo “El Negro” Araiza.

Video: Hoy / Las Estrellas.

“Ahora sí, aquí tienen a su bichota, por segunda vez”, aceptó Galilea Montijo, antes de explicar lo que le dejó la enfermedad que contrajo por segunda ocasión hace unas semanas.

“Estoy bien, gracias a Dios ya estoy aquí con ustedes, los extrañé mucho, gracias por todos sus mensajes, por todos sus cariños, los extrañé”, mencionó.

Aprovechó para hablar de las secuelas que le dejó el COVID-19 esta vez: “Estoy como con mocos, como congestionada de la cabeza, bueno, eso siempre, pero bueno, hoy más, como que el oído se tapa, si luego grito mucho disculpe usted”.

Galilea Montijo tuvo oportunidad de conversar sobre sus malestares con el médico: “Ya salí negativa, pero una segunda vez y he escuchado casos de gente que les da por tercera vez”.

El especialista recalcó que las reinfecciones son porque el organismo no genera anticuerpos, por lo que en esos casos se debe seguir el tratamiento indicado para no tener consecuencias mayores.

Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.

El médico consideró que las reinfecciones pueden ser de alcance menor, pero no por eso se deben tomar a la ligera.

Fue ayer cuando Andrea Legarreta anunció que Galilea Montijo se reintegraría a Hoy tras superar el COVID-19 por segunda ocasión.

El pasado lunes, la conductora habló de sus síntomas tras esta enfermedad. “Todavía estoy como de ‘tengo mocos mana’, si me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día, pero dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez más fuerte que la otra vez, pero gracias a Dios estamos estables y sí me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte”, dijo en un enlace en vivo con sus compañeros.

Fue el pasado 23 de febrero cuando se dio a conocer el segundo contagio de una de las presentadoras consentidas de Televisa.

Video: Hoy / Las Estrellas.

“Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar... Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, dijo sobre su estado de salud.

“Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”, recalcó en aquella ocasión.

