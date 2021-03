“Drogadísimo”: Yordi Rosado habló de su peor entrevista con un “tipo muy famoso”

Yordi Rosado platica acerca de su peor entrevista

El conductor Yordi Rosado decidió no revelar la identidad de la persona con la cual tuvo su peor experiencia haciendo entrevistas para su canal de YouTube, en cambio, respondió a la pregunta de Carlos Alazraki que el personaje que lo había hecho pasar por esta situación, había llegado a la casa del conductor “drogadisísimo” y le costó trabajo terminar la conversación, pues en su “viaje” el entrevistado podía hablar por horas sin parar.

“No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, expresó Yordi.

Yordi Rosado habla acerca de su peor entrevista, fue con un famoso que estaba "drogadísimo" (Captura de pantalla / YouTube Atypical Te Ve)

En su canal de YouTube, Yordi Rosado, el conductor, locutor y autor, cada semana publica una entrevista con una celebridad distinta. Actualmente, su programa La entrevista con Yordi Rosado, ha logrado alcanzar los 1.08 millones de seguidores. Desde hace seis meses podemos encontrarlo platicando con Danna Paola, “La Chilindrina”, Lucía Méndez, entre otros. En medio de un ambiente muy agradable, dentro de la casa de Yordi, se adentran en las vidas, polémicas y carreras de las diferentes personalidades invitadas.

Hace poco, dijo Yordi en Atypical Te Ve, realizó, como siempre, en su casa la entrevista al personaje del cual no sabemos la identidad. Lamentablemente, no será otra entrega de su programa de la cual sus seguidores podrán disfrutar, pues esta persona dio información que no puede mostrarse al público por ser “cosas fuertísimas, sexuales, políticas [...] y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”, agregó Yordi.

La entrevista fue una experiencia “muy rara”, pues, además de las declaraciones que estaba haciendo el entrevistado, lo invitó a su playa y a su hotel. Se apuró a confirmar entre risas que no fue el actor Roberto Palazuelos quien le hizo sufrir su peor entrevista.

Aseguró que fue muy difícil llevar la conversación, pero sobre todo lograr darle conclusión, ya que su entrevistado, después de una plática de 4 horas sin sentido, no quería salir de su casa, “por piedad [...] me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a Manolo Fernández, mi productor, y decirle ‘sáquenlo, ya no quiero oír’”, reveló.

Yordi realizó una entrevista para su canal de YouTube que no comenzó ni terminó bien (Captura de pantalla / YouTube Yordi Rosado)

Yordi expuso que este personaje posiblemente había ingerido alguna sustancia alucinógena, dado que su estado y acciones no eran normales. Expuso: “yo creo que estaba en algo como ácidos, no era mariguana, no era coca”.

Para que el invitado saliera de su propiedad, Yordi Rosado tuvo que esconderse, a lo que su equipo le dijo al “famoso” que el conductor estaba en el baño porque se estaba sintiendo mal. Sólo de esta forma logró que su entrevistado se fuera con la promesa de que le volvería a hablar después.

Rosado también habló de la entrevista que más le ha gustado hacer y no pudo escoger su favorita. Expresó que ha disfrutado mucho conversar con celebridades como Kalimba, Mijares y Paola Rojas, con quienes está muy agradecido, pues le han compartido etapas muy personales de sus vidas privadas.

Ya que se desconoce la identidad del entrevistado del que habló Yordi, esta sección de la entrevista con Carlos Alazraki fue retomada hoy por el youtuber Alejandro Zúñiga para su programa, en el cual, con su público en vivo, intentó darle cara al entrevistado, a lo que mencionó que posiblemente su nombre comienza con “F”, sus seguidores le dieron la razón.

