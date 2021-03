Ex compañero de Carlos Rivera en “La Academia” narró el presunto beso que el cantante le dio

Carlos Rivera y Fabrizio Presley se conocieron en 2004 durante la grabación de la tercera temporada del programa de talentos (Foto: Cuartoscuro/Instagram@fabrizio_presley)

Una polémica más se suma a los dimes y diretes en torno a Carlos Rivera, pues ahora una de sus ex compañeros de La Academia, el icónico reality show de talentos de donde egresó, aseguró que cierta vez, hace años, el hoy novio de Cynthia Rodríguez presuntamente se despidió de él muy efusivamente.

Se trata del cantante Fabrizio Presley, quien participó en la segunda generación del programa de TV Azteca, quien le reveló a la revista TV Notas que el cantante de temas como No eras para mí y 100 años alguna vez lo besó espontáneamente en la boca.

“Antes que nada, quiero decir que Carlos es un tipazo; es muy talentoso, exitoso y lo considero el número uno de los más de 200 alumnos que pasamos por La Academia y le tengo un profundo respeto. Sobre el beso, es cierto, pero en realidad él fue quien me besó a mí”, comenzó por contar el intérprete a la revista.

Fabrizio Presley destacó las cualidades de Rivera como "el mejor talento egresado del show" (Foto: Instagram@fabrizio_presley)

Dijo que su acercamiento con Carlos Rivera se dio cuando el productor del programa lo invitó a formar parte del staff en 2004, y le presentó a todos los concursantes del show:

“Como recordarán, yo estuve en la segunda generación de La Academia (2003) y él en la tercera (2004), pero fue en ésta cuando Giorgio Aresu, quien en ese entonces producía el reality, me invitó a formar parte del staff y me presentó a todos los concursantes”.

Presey destacó que el cantante, quien se distingue por tener una imagen de galán y contar con una nutrida base de fanáticas, es un gran ser humano, por lo que la imagen que tiene de él es impecable, sin embargo también se sintió sorprendido por la forma en que posteriormente lo abordó.

La cantante y conductora Cynthia Rodríguez y el intérprete de "Recuérdame" sostienen una relación desde hace algunos años (Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera)

“Es una persona que se da a querer desde el principio porque tiene una impresionante calidad humana, desde ese momento nos caímos bien. Como parte de la producción, llegué a convivir mucho con los chavos. A diferencia de las primeras dos generaciones, ellos no estaban todo el tiempo en la casa de La Academia, pues cuando iban a ser los conciertos, los hospedaban en un hotel al sur de la ciudad para trasladarlos al foro, ese hotel está muy cerca de una plaza a la cual luego los llevaban a comer y ahí ocurrió todo”, continuó en su relato el cantante de 40 años.

“Un día que descansé fui a esta plaza a comer con mi madre y ahí estaba Carlos con su compañero César Robles, entonces, me habló y me preguntó: ‘¿Qué haces aquí?’, le contesté: ‘No, pues vine con mi mamá a comer’ y nos quedamos platicando un rato. De repente, César se fue y seguimos platicando, pero me sacó de onda el momento en el que nos despedimos”, narró.

Presley contó el momento en que presuntamente Carlos se despidió de él con un beso en la boca:

“Como te digo, Carlos es una persona muy cálida y amable, entonces pensé que me iba a dar un abrazo al despedirse, pero de repente, se acercó más y dije: ‘Me va a dar un beso en el cachete’, no me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aun entre hombres, pero esta vez no era eso. Me agarró la nuca y ¡presta!, ¡que me planta un besote en la boca!”

Presley recalcó que aunque es heterosexual, el presunto beso que le dio Rivera "le gustó" (Foto: Instagram@fabrizio_presley)

Para su sorpresa, Presley narró que presuntamente, incluso Rivera lo mordió, aun en presencia de la madre del cantante:

“Yo nada más pensé: ‘¡Órale!’, y lo primero que hice fue voltear a ver a mi mamá, que estaba cerca de nosotros, pero no nos estaba viendo en ese momento, y así pasó. Yo soy heterosexual, pero soy muy abierto en ese tipo de cosas y, aunque sí me sacó de onda porque fue algo inesperado, no me asustó en lo más mínimo”, reveló.

Fabrizio recuerda el episodio con humor y aseguró que de hecho había disfrutado el arranque del famoso cantante: “Lo que sea de cada quien, besa muy rico, pero ¡me mordió! Fue como suave, suavecito, pero ¡con mordida! Sí me gustó.”, finalizó el intérprete.

