“No soy un cuerpo”: la novia de Vicente Fernández Jr. respondió a críticas de Anel Noreña

En diciembre pasado, Anel Noreña opinió respecto a la relación que Vicente Fernández Jr. tiene con Mariana González (Foto: Instagram@marianagp01/Cuartoscuro)

Mariana González, la llamada “Kim Kardashian mexicana”, respondió a los comentarios hechos por Anel Noreña hace meses. Luego de acudir con su novio, Vicente Fernández Jr., para registrarse como diputados locales de Jalisco, la también empresaria aprovechó para hablar sobre los “consejos” que la ex esposa de José José hizo de su relación con él.

En diciembre pasado, Anel Noreña, en entrevista para TvNotas, hizo uso de su labor como consejera matrimonial y le quiso dar un “mensaje” a Vicente Jr.: “Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes. Sólo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así.... ¡se te va a ir con otro!”.

Del mismo modo, insistió que sus comentarios no eran malintencionados, en especial porque, según la vedette, conoció al hijo del cantante de Estos celos cuando este era pequeño, así que eran consejos con cariño:

Anel le recomendó que al hijo del Chente que dejara de subir "pornografía" a Instagram (Captura: Archivo)

“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram. Te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal. Hay lugares para hacerlo. A puerta cerrada es mejor”.

Ahora, luego de más de tres meses después de estos comentarios hechos por la madre de José Joel y Marysol Sosa, Mariana González quiso dejar en claro que era mucho más que una cara bonita. En entrevista para varios medios (y compartido por Sale el sol), la ahora candidata declaró que no entendía qué la llevó a referirse de forma un tanto despectiva sobre ella.

Eso sí, aclaró que no está enojada con Anel y que, más bien, siente compasión por ella: “Tuve la oportunidad de ver su serie y sentí hasta un poquito de compasión, porque creo que su vida no fue fácil. Creo que mucho de lo que hacemos es por lo que hemos vivido”.

Mariana González insistió que no tiene nada contra Anel (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Supuso que quizá Anel se proyectó un poco en la Kim Kardashian mexicana como para considerar que podía opinar respecto a su físico: “Creo que, no sé, se sintió un poquito identificada o no sé qué le afectó de mí. ¡Pero al contrario, señora! Yo la admiro”.

Por otra parte, le hizo una invitación para que la conociera un poco mejor antes de volver a soltar algún comentario sobre lo que González es y hace con su vida: “Espero que cambie su manera de pensar hacia mí, porque yo no soy así. Conozca un poquito más de lo que es Mariana González y se va a dar cuenta que no soy un cuerpo. No es lo que usted está viendo en una foto. Yo vivo de una línea de ropa, de una línea de bikinis, de lo que es mi físico y pues es parte de, ¿no?”.

En otros temas, aunque Vicente Fernández Jr. no comentó nada sobre lo dicho por Anel, le cuestionaron por Lupita Castro y qué opinaba respecto a las acusaciones que la cantante hizo sobre su padre, Vicente Fernández. No hay que olvidar que hace semanas, Castro acusó al Chente de haber abusado sexualmente de ella hace años.

Lupita Castro acusó a Vicente Fernández de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años (Foto: Archivo)

El también cantante dejó ver que el tema le resultaba irrelevante y que, además, no tenía idea de quién era Lupita Castro: “¿Lupita Castro? ¿Quién es? (...) Es un poquito incomprensible lo que tiene que hacer la gente por vender un libro”. A lo que Vicente Jr. se refiere es a un publicación a futuro que la cantante planea hacer donde relatará el supuesto abuso que vivió al lado del cantante de Por tu maldito amor.

Fuera de ello, Vicente Jr. se limitó a decir que, aunque no ubica del todo a Lupita Castro, sólo es una mujer que se ha dedicado a trabajar: “Hay muchos compañeros cantantes”, concluyó.

