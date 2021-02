“Es difícil creer una historia así”: Mara Patricia Castañeda puso en duda acusaciones de violación en contra de Vicente Fernández

Vicente Fernández porque ya “dijo lo que tenía que decir” con respecto a la polémica sobre acoso sexual. (Foto: EFE/ Chino Lemus)

A unas semanas de que fue duramente criticada por defender a Vicente Fernández ante escándalo de acoso sexual, la periodista Mara Patricia Castañeda afirmó que el “Charro de Huentitán” “se sintió acosado” por la controversia y optó por dar su pronunciamiento porque “el que nada debe, nada teme”.

La comunicadora fue cuestionada sobre la controversia que protagoniza el cantante mexicano desde hace semanas, cuando fue acusado de tocar el busto de más de una de sus seguidoras y de supuestamente violar a Lupita Castro.

Castañeda indicó que no volverá a buscar a Vicente Fernández para que hable sobre su más reciente escándalo, ya que no entiende la acusación hecha por la artista mexicano-americana y su demora al hacerla pública, principalmente antes de lanzar a la venta un libro sobre el evento.

“No le entendí muy bien porque tenían una relación de amistad y no creo que tantos años después... no la critico ni la juzgo, pero es difícil creer una historia así, se me hace raro”, dijo al periodista Eden Dorantes.

La comunicadora, ex pareja de Vicente Fernández Jr., comentó que la víctima podría hacer más en contra de su agresor, incluso llegar a la violencia física.

“Como mujer le pones un alto en el momento y no te esperas tantos años. En ese momento te le vas, lo cacheteas, porque si a ellos no les da pena faltarte el respeto, por qué te va a dar pena decirles ‘párale’”, añadió.

Mara Patricia resaltó que estas acusaciones sólo vienen a opacar la amplia trayectoria de Vicente Fernández y buscan algún tipo de publicidad.

“Entonces lo que hizo como cantante ya no sirve, ahora es un violador o acosador. Eso debieron hacerlo en su momento y quizá hubieran logrado lo que ya no pueden lograr ahora porque no hay pruebas”, dijo contundente.

Recomendó a las víctimas de cualquier tipo de violencia presentar una denuncia y no dejarse intimidar por las reacciones de los agresiones: “Las mujeres debemos poner un alto y poner una denuncia”.

Mara Patricia Castañeda vía Instagram (@marapatriciacastaneda)

Destacó que no desea conocer la postura de Vicente Fernández porque ya “dijo lo que tenía que decir” con respecto a la polémica sobre acoso sexual.

“No sé qué es lo que están peleando, ya no sé si lo van a demandar, lo que sí es que lo dijo en la entrevista: está preparado para cualquier cosa porque el que nada debe, nada teme y no tomaron en cuenta que dio la cara luego luego y no se quedó callado”, concluyó.

Las denuncias en contra de Fernández aparecieron en TikTok, donde rápidamente se volvieron virales. En la red social fueron publicadas varias imágenes del cantante tocando el busto de sus fanáticas, quienes se reunieron con él en busca de un recuerdo al lado de uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, reconoció el intérprete en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Vicente Fernández Llora en entrevista con Mara Patricia

“Sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco, y ya con lágrimas en los ojos.

A estos testimonios se sumó el de Lupita Castro, quien aseguró que fue violada por el papá de Alejandro Fernández.

