“Que interponga su denuncia”: Vicente Fernández Jr. habló sobre la acusación que Lupita Castro hizo contra su padre por presunto abuso sexual

El hijo del cantante de rancheras Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. opinó sobre las declaraciones hechas por la cantante Lupita Castro en las que se acusa a su padre de haber abusado sexualmente de la vocalista cuando ella era menor de edad.

De acuerdo con lo reportado en el programa de Maxine Woodside en Grupo Fórmula, el también candidato a diputado en Jalisco pidió a Lupita llevar su denuncia a las autoridades competentes para tratar el caso.

“Hablé en esta semana con Vicente Fernández Jr. para poder su punto de vista con respecto a lo que está pasando con su papá. Me dijo que ya él de momento no va a dar declaraciones. Que todo esto se tiene que verter de manera directa con los juzgados”, se dijo al aire en la transmisión de Todo para la mujer del pasado 11 de febrero.

Según lo relatado en el contenido radiofónico, Vicente Fernández Jr. negó ser el portavoz de la familia y aseguró que quien tendría que pronunciarse públicamente ante las acusaciones de presunto abuso sexual, es su padre.

“Él lo único que podría decir, y no de manera pública, es invitarla a que vaya e interponga su denuncia ante una autoridad judicial y no ande nada más hablándolo de manera pública porque viene un libro donde quiere contar estas anécdotas, entonces a raíz de este libro quiere ella cobrar mayor notoriedad”.

Fue el pasado nueve de febrero que la cantante Lupita Castro denunció al ‘Charro de Huentitán’ por haber presuntamente abusado sexualmente de ella hace 40 años.

“También dijo que ya no va a hablar nada de Karina Ortegón, que ya todo tiene que ser de manera judicial. Al igual de lo de su papá, y que no es el vocero tampoco de su papá. Dijo: ‘Quiero que me entiendas que no soy el vocero de mi papá. En todo caso mi papá es el que tendría que salir —Don Vicente Fernández— a hablar con respecto a lo que está diciendo esta cantante’”, se concluyó en la transmisión radiofónica.

“Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora (...). Por eso estoy aquí, hoy quiero decir la verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo”, narró la vocalista en un video que publicó en TikTok.

De acuerdo con lo revelado por Lupita en una entrevista concedida al programa Chisme no like, ambos se conocieron en una emisión del programa Siempre en domingo, y a partir de ahí fue acosada en más de una ocasión por el intérprete de Estos celos, quien perpetró la presunta agresión cuando ella tenía 17 años.

“Me invitó a cenar. Me dijo: ‘¿Queres una bebida?’, y yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo ‘vamos al sillón’ y ahí empezó... Yo no quería, yo no estaba en condiciones. Ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor. Yo dije ‘no, no, no’”, recordó la cantante que destapó uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Fotografía de archivo fechada el 11 de septiembre de 2020 y cedida por Chino Lemus del cantante Vicente Fernández durante un concierto. EFE/ Chino Lemus SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO

A pesar de lo relatado, Castro aseguró en entrevista con Sale el Sol que no “tiene corazón” para ver a Vicente Fernández tras las rejas, por lo que no emprenderá acción legal alguna en su contra. Sin embargo, agregó que sí espera una disculpa pública de su presunto agresor.

“Sí lo pensé (entablar un proceso legal), pero me lo imagino en la cárcel y no tengo corazón. Lo que sí es que si es que si alguien lo hace, a lo mejor me uno”, declaró a la emisión matutina de Imagen Televisión.

