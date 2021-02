“Sí soy vulgar y que vaya y ching** a su madre”: la explosiva respuesta de Niurka a Lupita Castro por escándalo con Vicente Fernández

Foto: @lupitacastro3 / IG - @niurka.oficial - IG.

Niurka enfureció con la cantante Lupita Castro, quien la llamó “vulgar” y “loca” después de que defendió a Vicente Fernández por las acusaciones de acoso y violación en su contra.

El conflicto entre ambas mujeres inició esta semana y luego de que la vedette mostrara su apoyo hacia el “Charro de Huentitán”, quien durante el último mes se ha visto envuelto en la polémica por tocar el busto de algunas fanáticas y una acusación de abuso sexual.

Niurka resaltó que ella sería feliz si recibiera un tocamiento del artista que esta semana celebró su cumpleaños 81 y reprobó la denuncia hecha por Lupita Castro, quien aseguró que fue agredida sexualmente.

La cantante mexico-estadounidense reprobó los comentarios de la cubana y defendió su postura al evidenciar el ataque que sufrió cuando aún era una adolescente: “Es tan vulgar, y lo que está diciendo es totalmente como una loca… ¡cómo es posible siendo una mujer!... bueno ese tipo de mujer… a lo mejor son amigos... No me importa lo que diga, pueden ser 40, pueden ser 100, no importa, eso no es lo importante, lo importante es cuando llega el momento, los tiempos de Dios son perfectos”.

Estas palabras enfurecieron a Niurka, quien respondió con su peculiar forma de expresarse y lanzó varios controvertidos comentarios contra la mujer que pronto lanzará un libro para hablar de la experiencia que vivió al lado de Vicente Fernández.

“Pues sí soy vulgar, pero eso ya lo sabe todo el mundo, no es ninguna novedad. Aparte no tengo ninguna clase y eso me da la libertad de opinar lo que me da la gana y a ella yo le mando a decir que vaya y chingu* a su madre. Podría decirle otra cosa, como perra y fea”, dijo en entrevista con algunos medios de comunicación.

La vedette recalcó su postura por la tardanza de Lupita Castro al hablar del supuesto ataque que recibió de parte del cantante de Estos Celos o Acá entre nos.

“Te voy a hablar con toda la vulgaridad que me caracteriza, cosa que tú no puedes hacer. Se está haciendo de moda que las personas que un día se levanten a denunciar una situación que se dio hace no sé cuantos años atrás y me parece una falta de respeto a la credibilidad, a la honestidad y una falta de respeto a las evidencias, a la ley, derechos que obligan a cualquier tipo de circunstancias enfrentarla y respaldarla por hechos y pruebas”, aseguró de manera furiosa.

Además resaltó que las intenciones de Lupita Castro son tener publicidad previo al estreno de su libro: “Pues por eso está promocionando a costa de mi vulgaridad y de mi poca clase. Estúpida, pon en tu libro que yo te menté tu madre. Ella no puede colgarse de mi fama”.

Vicente Fernández Llora en entrevista con Mara Patricia

Las denuncias en contra de Fernández aparecieron en TikTok, donde rápidamente se volvieron virales. En la red social fueron publicadas varias imágenes del cantante tocando el busto de sus fanáticas, quienes se reunieron con él en busca de un recuerdo al lado de uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, reconoció el intérprete en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco, y ya con lágrimas en los ojos.

A estos testimonios se sumó el de Lupita Castro, quien aseguró que fue violada por el papá de Alejandro Fernández.

