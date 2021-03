Cerca de Manuel José y cada día más lejos de sus hermanos: Sarita Sosa halaga al hijo no reconocido de José José

FOTO: @manueljoseoficial / IG. FOTO: @sari_oficial / IG.

El distanciamiento entre los descendientes de José José es más que evidente, por lo que ha generado gran controversia la cercanía mostrada por Sarita Sosa y Manuel José, el cantante colombiano que asegura ser el hijo no reconocido del “Príncipe de la canción”.

Los dos han señalado que tienen una relación cordial desde hace meses y prefirieron cerrar filas en torno a los hijos mayores de José José, quienes interpusieron un proceso legal en contra de su hermana menor para conocer más sobre los últimos días de su padre y continúan negando su parentesco con el artista nacido en Colombia.

Su cercanía y el afecto que se tienen quedó al descubierto en un mensaje que compartieron hace unas horas ambos, pero que fue transmitido en diciembre pasado durante el concierto virtual de Manuel José.

Sarita apareció frente a la cámara para agradecer el cariño hacia José José, pero también reconocer al cantante colombicano por su “clase y elegancia” a la hora de cantar los temas de su padre.

“Quería darles las gracias personalmente por siempre apoyar la música de papá y en especial a Manuel José por siempre honrar su legado con clase y elegancia”, dijo al inicio del video publicado en el canal de Majestic Studios Entertainment.

En el mensaje de casi minuto y medio, la hija menor del “Príncipe de la canción” dejó ver su afecto hacia Manuel José, quien tiene apoyo incondicional.

“Manu, gracias por la invitación y siempre ser un caballero. Te admiro. Aquí tienes nuestro apoyo y respaldo”, señaló.

Sarita aprovechó esta oportunidad para resaltar el amor que José José siempre entregó hacia las personas que lo rodearon, su música y sus fanáticos.

Así como el orgullo que su padre sentiría ante las personas que no dejan morir ni su recuerdo ni su música: “José José es, fue y siempre será un icono internacional gracias a ustedes. Estamos eternamente agradecidos con todos los que canten y honren su legado, porque eso es lo que más él quería, que su música viviera para siempre”.

José José con sus hijos José Joel, Sarita y Marysol Sosa (Foto: Telemundo)

Sarita Sosa ya había expresado su interés por reunirse con Manuel José e incluso abrió la puerta para hacerlo al concluir la pandemia.

LAS POLÉMICAS DE LA HIJA MENOR DE JOSÉ JOSÉ

Sarita Sosa ha estado inmiscuida en varias controversias el último mes. Desde hace unos días abrió la puerta para una posible reunión con Manuel José y habló de la cercanía que tienen.

“Estamos en medio de una pendemia, entonces es complicado vernos porque él está en Colombia y yo en Miami, EEUU. Pero ojalá pronto podamos vernos”, declaró para sus suscriptores de su canal.

Además puso en duda el cuidado que sus hermanos le dieron a su papá antes de llevárselo a Miami, Florida, y se pronunció por perdonalos, pero no por un acercamiento familiar.

“Los perdono. Como cristianos nuestro deber es perdonar. Yo creo que es ‘perdona, pero no te dejes pisotear’, como me decía mi papá. Sí, claro (se ha sentido pisoteado), y esto pasa en las mejores familias, siempre hay hermanos que no se llevan o tienen sus diferencias, no es nada del otro mundo”, dijo en entrevista con Primer Impacto.

Lo que provocó las reacciones de sus hermanos mayores, primero de Marysol Sosa: “Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre... les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”.

Mientras que José Joel respondió de manera sarcástica: “Que cante, también es hija y se vale. Pero primero siento que hay que resolver un sin fin de cosas que están sobre la mesa antes de decir ‘yo no sé nada, yo me hago para allá y voy a cantar’. No Sarita, desgraciadamente es otro tache”.

