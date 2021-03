“Ya nos perdonó y de algo sirve”: José Joel reaccionó a la respuesta de Sarita al conflicto tras la muerte de José José y su testamento

Luego de las polémicas declaraciones de Sarita Sosa sobre sus razones para llevarse a José José a Miami, Florida, y la existencia de otro testamento pero en Estados Unidos, fue José Joel quien salió a desmentir a su hermana menor y aseguró que en México “El Príncipe de la canción” recibía una atención médica “de rey”.

El primogénito del cantante mexicano fue claro al contradecir a la también hija de Sara Salazar, quien en una entrevista aseguró que se llevó a José José porque no era bien atendido en México, a pesar de que el intérprete de El Triste estuvo internado en uno de los mejores hospitales del país.

“Cómo se le ocurre decir ‘mi papá llegó muy mal y no tenía tratamiento’. Por favor, no tenía ni seguro médico en Estados Unidos. Aquí lo teníamos como rey por parte de su casa disquera, su familia, sus doctores, aquí lo teníamos a cuenta gota porque el señor se operó de cáncer de páncreas y esta niña vino por él, ahí están los audios, ahí está el jaloneo y las firmas”, dijo en una entrevista con los medios de comunicación y retomada por el programa Sale el Sol.

José Joel reprobó que su hermana menor continuó comprando artículos, como camionetas, en lugar de destinar este dinero para el tratamiento de su padre, quien ya tenía un estado de salud muy comprometido por el cáncer de páncreas que padeció.

Sara Sosa es la polémica hija del fallecido José José (IG: sari_oficial)

Y es que el también cantante recordó que Sarita Sosa se negó a destinar las ganancias de su padre para la terapia y sí las dejó disponibles para comprarse una casa.

Además apoyó la decisión de su hermana de lanzarse como cantante próximamente, pero recalcó: “Que cante, también es hija y se vale. Pero primero siento que hay que resolver un sin fin de cosas que están sobre la mesa antes de decir ‘yo no sé nada, yo me hago para allá y voy a cantar’. No Sarita, desgraciadamente es otro tache”.

Sobre el perdón que su hermana menor le otorgó a él y a Marysol Sosa, José Joel fue contundente y hasta bromeó con el tema.

“No sé hasta que punto porque somos nosotros, los medios el pueblo mexicano, pero ya nos perdonó y de algo sirve, pero bueno”, concluyó.

Las declaraciones de José Joel surgieron después de una polémica entrevista que Sara Sosa brindó al programa Primer Impacto de Univsión, donde habló de sus razones para llevarse de México a José José, el testamento que existe en Estados Unidos y su problemática relación con sus hermanos.

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

“Yo sé que hizo sus cosas con los abogados... para mantener la paz, yo no me meto en nada y le digo a los abogados ‘ustedes saben lo que hacen’. Yo sé que muchos dicen que ‘salió un testamento acá y allá’, pero mi papi tenía sus cosas pero vivía acá y todo se tiene que hacer acá. Es un proceso muy largo y para un artista de ese tamaño eso va para largo”, comentó en la conversación.

Sarita aseguró que no ve una reconciliación con sus hermanos mayores. La menor de los Sosa aseguró que les ha otorgado un “perdón como cristianos”, pero no dejará que sigan interfiriendo en su vida o exista un acercamiento en un futuro.

“Los perdono. Como cristianos nuestro deber es perdonar. Yo creo que es ‘perdona, pero no te dejes pisotear’, como me decía mi papá. Sí, claro (se ha sentido pisoteado), y esto pasa en las mejores familias, siempre hay hermanos que no se llevan o tienen sus diferencias, no es nada del otro mundo”, comentó.

Estas declaraciones no sólo molestaron a José Joel, también a Marysol Sosa, otra de las hijas de José José, y a Laura Núñez, quienes desmintieron todo lo dicho por Sarita y hasta presentaron documentos del tratamiento del cantante en el hospital de Nutrición en la Ciudad de México.

