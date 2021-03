Una polémica más para la hija menor de José José: Sarita Sosa ahora quiere reunirse con Manuel José

(Foto: sari_oficial / Instagram)

La polémica no abandona a Sarita Sosa. La hija menor de José se puso en el ojo del huracán esta semana por unos controvertidos pronunciamientos sobre su relación con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol, y ahora asegura que desea reunirse con Manuel José, el cantante colombiano que dice ser el hijo no reconocido del “Príncipe de la canción”.

La también hija de Sara Salazar despejó varias incógnitas sobre su vida personal en su canal de YouTube, donde lo mismo habló de su género musical favorito que de su hija, pero lo que llamó más la atención es que enfocó la información en su próximo estreno como cantante y que tiene una relación cercana con Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre real del intéprete nacido en Colombia.

Una de sus seguidoras le preguntó si se reuniría con Manuel José, lo que recibió una respuesta positiva.

“Estamos en medio de una pendemia, entonces es complicado vernos porque él está en Colombia y yo en Miami, EEUU. Pero ojalá pronto podamos vernos”, dijo convencida Sarita Sosa.





La hija menor de José José no perdió la oportunidad de hablar de su lanzamiento como cantante, en el que destacó interpretará las canciones más significativas de su papá.

“Puede que algunas de sus canciones las incluya en nuestro próximo proyecto, pero cómo no, sería pecado si no”, dijo en el video compartido hace unos días en YouTube.

En esta ocasión aseguró que lo que más le gusta en la vida es cantar, tocar el piano y hacer música, aunque también tiene predilección por montar motocicletas.

No descartó en algún momento de su vida sumarse al género urbano y hasta dio un guiño a un importante exponente de estos temas: “Por Dios, a quién no le gusta Bad Bunny”.

Este nuevo pronunciamiento de Sara Sosa llega después de que se quejó del cuidado que José José recibió antes de que se lo llevara a Miami, Florida, diera algunos detalles del testamento de su papá y hasta les otorgara el “perdón” a sus hermanos mayores, José Joel y Marysol.

José José con sus hijos José Joel, Sarita y Marysol Sosa (Foto: Telemundo)

“Los perdono. Como cristianos nuestro deber es perdonar. Yo creo que es ‘perdona, pero no te dejes pisotear’, como me decía mi papá. Sí, claro (se ha sentido pisoteado), y esto pasa en las mejores familias, siempre hay hermanos que no se llevan o tienen sus diferencias, no es nada del otro mundo”, comentó en una controvertida entrevista con el programa Primer Impacto de Univisión.

Estas declaraciones provocaron la reacción de los hijos de Anel Noreña, quienes pronto salieron a desmentir a su hermana menor.

“Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre. Y al querer que salga y decir que ‘es que él no tuvo nada’. De antemano, les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”, puntualizó Marysol Sosa en Ventaneando.

José Joel le envío un mensaje la hija menor de José José: “Que cante, también es hija y se vale. Pero primero siento que hay que resolver un sin fin de cosas que están sobre la mesa antes de decir ‘yo no sé nada, yo me hago para allá y voy a cantar’. No Sarita, desgraciadamente es otro tache”.

SEGUIR LEYENDO: