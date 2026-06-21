Colombia

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: así reaccionó el mundo

Diferentes líderes reaccionaron a la escogencia del abogado de derecha como el mandatario número 62 en la historia del país, luego de vencer al senador oficialista, que fue apoyado por el jefe de Estado, Gustavo Petro

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Abelardo de la Espriella se convirtió en un fenómeno político de Colombia, al convertirse en el nuevo presidente - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella se convirtió en un fenómeno político de Colombia, al convertirse en el nuevo presidente - crédito Luisa González/REUTERS

Colombia habló en las urnas y escogió, en la jornada del domingo 21 de junio de 2026, al abogado de derecha Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de la República, para el periodo 2026-2030, que derrotó al senador Iván Cepeda Castro. Por un estrecho margen, el autodenominado “Tigre” ratificó su favoritismo de acuerdo con las encuestas y se convirtió en el primer ‘outsider’ en imponerse en las urnas.

De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,74% del preconteo, De la Espriella obtuvo un porcentaje del 49,70% de los sufragios, frente al 48,70% conseguido por el congresista del Pacto Histórico, en los comicios más apretados en la historia de Colombia, a juzgar por la corta diferencia entre uno y otro, que no supera el 2% y que no estaba en los cálculos previstos de esta contienda.

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Como era de esperarse, su escogencia causó toda clase de reacciones en la escena internacional, entre los que felicitaron al abogado y los que mostraron ciertos reparos en su escogencia, teniendo en cuenta que la jornada resultó más reñida de lo imaginado, pues las diferentes encuestas daban una diferencia entre el 3% y el 5%, en favor del jurista, que había sido la gran sorpresa de la primera vuelta efectuada el 31 de mayo.

Líderes de derecha de la región celebraron el triunfo de De la Espriella

Uno de los líderes que reaccionó al éxito del abogado sobre Cepeda fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que a través de su perfil de X se expresó en favor de este logro: que representó el giro del país hacia la corriente que se apoderó de la región. Y es que así como en el país vecino, en diferentes latitudes se festejó la conquista del abogado, que pasó de ser un novato en la política a convertirse en el nuevo mandatario.

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“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, expresó el mandatario ecuatoriano, en un mensaje con el que reafirmó el respaldo que le había dado en la antesala de la elección, cuando acordó una serie de decisiones con el mandatario electo.

Daniel Noboa celebró triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda
Con este mensaje, el presidente de Ecuador Daniel Noboa celebró triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda - crédito X

A Noboa, y como era de esperarse, se sumaron las felicitaciones del presidente de Argentina, Javier Milei, que con un mensaje en la red social X se refirió al éxito de su socio en la región, y que incluso lo comparó con su triunfo, en octubre de 2023, cuando venció al oficialista Sergio Massa, en el inicio de su gestión, que hizo una profunda reestructuración del Estado; un modelo que replicaría el vencedor en territorio nacional.

“El león y el Tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad, carajo", comentó.

Javier Milei festejó la victoria de Abelardo de la Espriella
El presidente de Argentina, Javier Milei, festejó la victoria de Abelardo de la Espriella y recordó la alianza con el abogado de ultraderecha - crédito @jmilei/X

Asimismo, otro de los exmandatarios de Latinoamérica que expresó su júbilo frente a esta escogencia es la del expresidente de Bolivia ‘Tuto’ Quiroga, que expresó su satisfacción por el viraje que dará el país. “Felicidades Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, elegidos por Colombia como nuevos Presidente y VP. La libertad aplaude y la democracia institucional celebra y nuestra región está con ustedes”, destacó.

Tuto Quiroga sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella
En su mensaje en la red social X, el expresidente de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga se refirió sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito X

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