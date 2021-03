Exatlón México: Titanes perdió a Carmelita Correa, mientras Zudikey y Jazmín chocaron en duelo de eliminación

La atleta de 32 años, originaria de Chiapas, abandonó el programa más popular de la televisión mexicana (Foto: Twitter / @ExaltonMx)

Exatlón México está llegando a sus últimos días y las emociones se encuentran a flor del piel, pues ambas escuadras se están despidiendo de sus integrantes, esto de cara a la final del programa más popular de la televisión mexicana.

Héroes y Titanes llegaron de nueva cuenta a la conocida Batalla por la Supervivencia, en la cual se definiría el color y nombre del siguiente eliminado de la competencia.

En esta ocasión, los equipos se enfrentaron en la arena en un circuito que puso a prueba su capacidad deportiva en deportes de tino. La eliminación se jugaría en una contienda a 10 puntos, por lo que el equipo perdedor tendría que ver a tres de sus compañeros contender para salvarse.

El tiro de la zona de definición, la más compleja del circuito, consistía en encestar 3 balones para posteriormente ganar los puntos necesarios y poder permanecer una semana más juntos. Pero antes tenían que colocar una serie de estafetas, como una especie de rompecabezas.

A pesar de que el equipo rojo compitió hasta el final de la mano de Patricio Araujo, Zudikey Rodríguez y Aristeo Cazares, el equipo azul y su gran corazón terminó por imponerse. Así Héroes logró mantenerse unido por una semana más.

El marcador terminó 10 contra 8 en favor de los azules. El punto final lo consiguió Casandra Ascencio tras vencer a Carmelita Correa.

Fue entonces que el conductor Antonio Rosique anunció que Zudikey Rodríguez y Jazmín Hernández tendrían que ir a la eliminación por ser quienes tienen un menor puntaje del equipo. Anteriormente, la tercera competidora que se iría a duelo era Carmelita Correa.

Los Titanes se presentaron a la eliminación, donde los tres atletas dieron una fuerte batalla. Sin embargo, el destino ya estaba escrito y una se tenía que despedir de las playas de República Dominicana.

La batalla fue intensa, pues estuvo llena de resistencia, fuerza y mucho perfección, ya que además de recorrer todo un circuito complejo, tenían que tumbar tres bloques a diferentes distancias, todo esto con unos costales de arena.

Una de las competidoras más destacadas fue Zudikey Rodríguez, pues al inicio del juego demostró su destreza y derrotó tanto a Carmelita como a Jazmín. Luego de una carrera de ganar o morir, Carmelita Correa fue la competidora eliminado de este día.

La nostalgia y la tristeza inundaron el set de batalla de Exatlón de 2020, pues los integrantes del equipo azul no escondieron sus lagrimas por la derrota de Carmelita, una atleta que se había salvado de 6 duelos de eliminación.

Luego de 55 semanas, Carmelita abandonó la competencia de una manera gloriosa y valiente. “Estoy agradecida por esta oportunidad, he reído, he llorado y me he levantado. Yo sé que a veces no soy la favorita, pero siempre he respetado mis ideales y los valores que me enseñó el deporte. No somos perfectos, pero siempre hay que vivir el hoy. Quiero agradecer a mi equipo por todo, me enseñaron muchas cosas, me llevo las experiencias y los amigos”, declaró Carmelita antes de retirarse de la competencia.

“Coneja yo creo en ti, coneja yo creo en ti, coneja yo creo en ti”, fue la porra con la que el equipo de Titanes despidió a Carmelita Correa, una atleta mexicana que le ha dado mucho al deporte mexicano con su entrega, pasión y compañerismo.

