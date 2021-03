Armando González “El Muñeco” reveló que Lorena Herrera lo agredió físicamente

El actor y modelo mantuvo una relación de 8 años con la cantante Lorena Herrera (Foto: Instagram @elmunecovip)

Hace muchos ayeres Armando González “El Muñeco” estaba en el punto alto de su carrera, esto gracias a que formó parte del espectáculo de Sólo para mujeres. De buen cuerpo, rostro atractivo y una actitud segura de sí misma junto con su aire seductor, Armando robó los suspiros de muchas personas; entre ellas, los de la actriz Lorena Herrera.

Ahora, en entrevista para Ventaneando, El Muñeco reveló unos cuantos detalles sobre su noviazgo con la también cantante. No obstante, no la recordó por los momentos dulces precisamente; de acuerdo con sus palabras, llegó a ser víctima de agresiones por parte de la actriz de Amores con trampa.

Armando recordó que, durante la primera parte de su relación, Lorena le dio dos bofetadas. “No uno, ¡me tocaron dos! Sí, muy al principio. Es que Lorena en aquel tiempo, cuando yo andaba con ella, estaba en un momento donde estaba en lo más alto en fama. Todo mundo la buscaba”.

El Muñeco aseguró que Lorena Herrera lo abofeteó dos veces (Foto: Instagram @lorenaherrera)

El ex-integrante de Sólo para mujeres tampoco quiso dejar a Lorena Herrera como una villana en los deslices que hubo durante su relación. Comentó que no recuerda ya (o tal vez no supo) qué llevaron a la actriz a agredirlo:

“No sé. Yo creo que en algún momento la agarré en una mala situación y sí me dio dos. Una cachetada y otra cachetada más. Y ya le dije, la última vez, que no me volviera a dar una cacheta porque si no ya no íbamos a continuar”.

En la actualidad es sabido que el noviazgo de estas celebridades fue bastante turbulento e inestable. La propia Lorena Herrera lo confesó hace tiempo en El minuto que cambió mi destino (de Gustavo Adolfo Infante) que tuvieron problemas desde siempre.

Actualmente El Muñeco se da dedicado a su carrera de fisicoculturismo y tiene contadas apariciones en la televisión (Foto: Instagram @elmunecovip)

“Teníamos una relación demasiado inestable”, comentó en aquella ocasión la intérprete de Yo viviré. “Yo lo amaba tremendamente, como nunca a nadie. Pero no quería tener eso en mi vida. O sea, siempre estaba queriendo terminar con esa relación, porque era muy desgastante emocionalmente”.

Al preguntarle más detalles al respecto, Herrera lo quiso explicar a través de un ejemplo: “Estábamos maravillosamente un mes y luego nos peleábamos por una estupidez, porque voló la mosca, y nos aventábamos otro mes de orgullo y de no hablarnos. Entonces yo todo ese mes sufría mucho. Era una relación muy inmadura”.

Devuelta con el actor, no dudó en admitir que ha sido víctima de violencia no sólo por parte de Lorena Herrera, sino por parte de otras mujeres: “Sí, yo he sido víctima de violencia. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron a nunca faltarle al respeto a una mujer. Mi mujer actual también me dio dos cachetadas. Yo creo que ya tengo ese rollo de recibir dos cachetas para poderme involucrar bien”, comentó con tono irónico.

El Muñeco también habló de lo difícil que debe estar Ricardo N desde que lo encarcelaron (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

Por otra parte, recordó la relación que mantuvo con la madre de su hijo, misma a quien sí señaló como una demasiado agresiva y peligrosa. “La mamá de mi hijo... ella me rompió un vaso un día en la boca. Me aventó otro brazo y me abrió por acá”, dijo mientras señalaba su codo derecho. “Me intentó picar, o sea... siempre existieron cosas así y sí, sí he padecido mucho de violencia de las mujeres”.

En otros temas, pareció mostrarse solidario con los actores Eleazar N y Ricardo N, quienes actualmente están presos por cargos de violencia familiar y por corrupción de menores respectivamente. Lamentó su situación, puesto qué sabe cómo es estar en la cárcel.

“Yo estuve en la prisión por una situación que me pasó por ahí. Los considero porque sé lo que están pasando, yo nada más estuve dos días. Yo nací en un barrio que se llama Tepito, entonces conocía a mucha gente por ahí y me cobijaron. (Ellos la deben) tener bien difícil porque la situación está muy complicada en esos lugares”.

