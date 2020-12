“Le daba un cachetadón”: Lorena Herrera confesó que fue violenta con varias de sus exparejas

Lorena Herrera aceptó que el enojo fue una parte importante en sus relaciones hasta que aprendió a controlarse (Foto: Instagram @lorenaherreraoficial)

La actriz y modelo Lorena Herrera admitió que no ha tenido una vida perfecta ni un comportamiento de adecuado en algunas situaciones e inclusive admitió haber cometido violencia en contra de una ex pareja que llegó a tal grado que no quiso volver a estar con ella.

Fue en una entrevista hecha por el periodista Eden Dorantes en donde la modelo afirmó que tenía episodios de violencia y de ira que la controlaban por algunos momentos por lo que tenía diversos exabruptos que no podía controlar con facilidad y que la hacían reaccionar de una forma que no es normal.

Por ello fue que la actriz afirmó que hay que tener en cuenta todos estos sentimientos en estos momentos tan complicados pues no todos han podido adaptarse a la pandemia y este tipo de encierro puede llegar a que las personas saquen el peor lado de si mismas y ella misma descubrió que tantas presiones y tanta crisis puede causar que las personas pierdan el control. Así lo dijo Lorena:

Pues es que sí, mucha gente no trabaja interiormente y pues tienen muchos demonios, muchos defectos por estar tanto tiempo encerrados, con la esposa, con los hijos, con los pequeños, llorando. El bebé de cuna y todos los demás corriendo, queriendo salir y no los puedes ni llevar al parque porque todo está cerrado, todo esto cuando estuvo el peor momento de la pandemia

Lorena aceptó que había agredido a varias parejas antes de darse cuenta de que tenía un problema (Foto: Instagram @lorenaherrera)

Herrera admitió que ella misma ha sido víctima de las frustraciones y las ha descargado en personas que no tienen nada que ver con sus problemas y que en sus constantes arrebatos que tenía le habían causado problemas con sus parejas e inclusive había llegado a humillarlas y a agredirlas físicamente:

Mis problemas son... eran, porque sí los puedes transformar, era un persona muy arrebatada, muy explosiva, sí. Obviamente eso me trajo algunos problemas, sobre todo con parejas, de estar enojada y darles una cachetada... cosas así. Entonces en ese momento de tu arrebato pues tu no mides, en ese momento de explosividad uno no se da cuenta, es muy hiriente y humillas

Según afirmó Lorena, fue después de que cometía los actos en contra de sus parejas, ella se calmaba y después tenía una gran sensación de remordimiento y culpa, por lo que de inmediato les pedía una disculpa pues se daba cuenta del gran daño que les hacía. A pesar de que ella intentó subsanar esas relaciones, pero fue cuando comenzó a combatir esos arrebatos con terapia y a trabajar con esos problemas, que de verdad su vida empezó a mejorar:

Me di cuenta de ello y te puedo decir que intenté trabajarlo, tengo alrededor de 10 o 12 años que no he tenido un arrebato ni un momento de esos. Si le di un cachetadón terrible (a Armando González, “el muñeco”) y el me mostró mucho eso.

Lorena agredió al "muñeco" en varias ocasiones y fue cuando este decidió dejarla para regresar con su familia (Foto: Inagram @elmunecovip)

Lorena estaba normalizando ese tipo de violencia física cuando fue el “muñeco” decidió no soportar más y se fue por un mes con su familia y por más que ella le pedía regresar, el simplemente no volvió y ahí fue cuando entendió que no era normal:

Para mí pues era como normal, darle una cachetada a un galán pero no pues sí me decía algo que a mi me molestaba pues le daba un cachetadón pero a él le di uno y terminamos y no quería regresar conmigo como por un mes completo y me hizo ver que sí era grave darle una cachetada a alguien

La modelo afirmó que fue a partir de ahí cuando comenzó a darse cuenta de sus errores y a trabajar en ellos, a tal grado de que no volvió a agredir a nadie más desde que comenzó a trabajar en su paciencia lo que cambió todo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

De Andrea Legarreta a Angelique Boyer: las famosas que ya disfrutan de los fríos días del invierno en bikini

“¡El COVID me la p*la!”: así anunció Poncho de Nigris que superó el coronavirus

Destapan trapitos sucios de “Hoy”: Galilea Montijo pidió dinero prestado y “Negro” Araiza insinuó una infidelidad