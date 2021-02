Sergio Mayer ya tuvo contacto con la presunta víctima del actor Ricardo “N”: “Le di mi reconocimiento por levantar la voz”

El diputado federal indicó que la adolescente buscará ayudar a otros menores de edad (Foto: @ricardocrespofans / IG - Cuartoscuro)

El actor Ricardo “N” ha estado bajo el escrutinio público desde que fue detenido por presuntamente agredir sexualmente a su hija, quien ya fue contactada por el diputado federal, Sergio Mayer: “Le di mi reconocimiento por levantar la voz”.

Ricardo ha participado en diferentes proyectos de entretenimiento a lo largo de su trayectoria artística y compartió créditos con el legislador mexicano, cuando coincidieron en las filas de Garibaldi.

Mayer comentó que ya tuvo contacto con la adolescente afectada, quien busca dar voz a otros menores de edad que han sido agredidos.

“Ayer estuve con ellos. Platicamos muchísimos y le di mi reconocimiento y respeto por haber tenido el valor de haber hecho la denuncia, de haber levantado la voz, porque muchas veces nos quedamos callados porque es el papá, porque es el tío o el padrastro. Esto no puede seguir”, dijo en entrevista con Sale el sol.

El diputado federal adelantó los planes que tiene la hija de Ricardo “N”: “Tomó la decisión, quiere ser la vocera y quiere dar a conocer un número de reporte ciudadano para que las niñas y niños que están pasando por esto puedan hacer las denuncias en tiempo y forma para que todo el peso de la ley caiga sobre las personas que cometan un abuso”, comentó.

Resaltó que la menor de edad participará en una campaña de concientización en algunas semanas y será cuando se pronuncie formalmente sobre este caso.

El funcionario público se dijo “sorprendido y decepcionado” porque su ex compañero en la agrupación musical noventera está involucrado en este tipo de actos, pero aseguró que en caso de que resulte culpable pedirá que se haga justicia.

“No podemos permitir que se sigan dando este tipo de hechos, tenemos que cuidar y preservar la integridad de los menores de edad. Todo el peso de la ley a quien haga este tipo de actos deleznables y que definitivamente no pueden seguir sucediendo”, dijo contundente.

El caso del actor y cantante ha acaparado la atención mediática desde que fue anunciado el pasado lunes, aunque en realidad ocurrió la semana pasada. Su ex pareja presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020, porque presuntamente abusó sexualmente de su hija de 14 años.

Los escabrosos detalles del caso han sido revelados de a poco por la gravedad del proceso legal que involucra a una menor de edad y porque el actor de Control Z y El Dragón ya fue vinculado a proceso, después de que un juez de control examinó los datos aportados por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Luego de que en audiencia inicial se calificó como legal el aseguramiento del individuo, el representante social de la FGJCDMX le formuló imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional”, informó en un comunicado la dependencia a cargo de Ernestina Godoy.

El ahora imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades capitalinas informaron durante las últimas horas que el acusado “indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico”.

El periodista Carlos Jiménez compartió algunos aspectos de la carpeta de investigación que ya revisó: “Es un delito bastante fuerte, en el que hay que cuidar a la víctima y a quien la apoya, en este acaso su madre. Según lo que ella denuncia es que sí se consumó una violación como tal, sí se produjo esta agresión, según lo que ella denuncia, y no sólo una sino en distintas ocasiones y durante distinto espacio de tiempo y en distintos lugares, hay detalles de algunos lugares”, declaró el comunicador en entrevista con el programa De Primera Mano.

El actor rompió el silencio hace unos días y recordó que en su proceso de divorcio, ocurrido en 2017, no se mencionó ninguna acusación en su contra.

“Por supuesto es también conocido que mi exesposa, en representación de mi amada hija, ha sido quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre de familia y la opinión pública, con estupor, indignación, pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano”, dijo en un comunicado.

“A partir de mi detención, los medios de comunicación han dado cuenta del actuar de la justicia y han hecho públicos los cargos que se me imputan y el proceso que determinó mi aprehensión y hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictivos que se me achacan (…), pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar”, finalizó sin dar más detalles.

