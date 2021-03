“Malverde: el santo patrón” sufrió otro retraso debido a un brote de COVID-19

Mariaca Semprun compartió que fue contagiada de COVID-19 en el set de grabación (Video: Instagram/mariacasemprun)

El nuevo y polémico proyecto de Telemundo “Malverde: el santo patrón” ha sufrido ya bajas de dos actores que dejaron el proyecto. Pero esta semana, la producción tuvo que ponerse en pausa después de que Mariaca Semprún y otros actores dieran positivo a la prueba de COVID-19.

La venezolana contó a través de su cuenta de Instagram que fue el martes que le dieron los resultados de su prueba obligatoria. No obstante, ella ya había comenzado con síntomas desde el fin de semana anterior.

“Soy positiva en coronavirus, lo supe hace dos días. No me había manifestado por acá, porque como todos, me asusté un poco, no sabía cómo iba a reaccionar. Afortunadamente ya es el tercer día después del diagnóstico, pero desde el sábado estaba teniendo ciertos síntomas”, reveló.

La actriz compartió que esperó a sentirse un poco mejor para hablar con sus seguidores y poderles comentar cómo iba avanzando la enfermedad.

“Ya la doctora me vio, ya estoy muchísimo mejor. De hecho en tres días lo que he sentido es como una congestión muy fuerte, como si tuviera gripe muy fuerte, y dolores de cabeza”, compartió.

La actriz explicó que otro actor la había contagiado (Foto: Instagram/mariacasemprun)

La también cantante reveló que ella quería compartir su experiencia para que sus seguidores estén alerta. Esto debido a que comenzó a tener algunas señas del virus el pasado 27 de febrero, pero, no les hizo mucho caso debido a que pensó que se trataba de estrés. No obstante, una de las pruebas le confirmó que en realidad estaba contagiada.

“El lunes por regla aquí en la producción me hacen examen y ya el lunes estaba dudando: ‘¿será que lo tengo, será que no lo tengo?’ y ya el martes me llegó el resultado del PCR y en efecto, eso era lo que estaba pasando”, agregó.

Aunado a esto, la también cantante comentó que ella se contagió el sábado 20 de febrero, y fue debido a un actor con el que trabajó y que en ese momento no estaba enterado de su diagnóstico.

“Me contagié por un compañero actor que no sabía que estaba positivo todavía. Grabando el sábado, era una escena donde teníamos que estar muy, muy cerca, ahí ocurrió [...] El actor que me contagió, lo ha pasado muy mal. Yo he estado en contacto con él todos los días, y lo ha pasado muy mal, se ha sentido muy mal. Y él es joven, es un tipo fuerte”, declaró.

Semprún declaró que la doctora le informó que parece ser que su cuadro es leve. Sin embargo, tendrá que esperar hasta el décimo día a partir de los síntomas, para descartar que esto se pueda agravar.

Ivonne Montero también dio positivo a la prueba de PCR (Foto: Ivonne Montero)

“La doctora me dice que si bien esto es un diagnóstico de COVID con síntomas leves, hay que esperar hasta el día 10. Es como el pico, el momento en que los síntomas están en su apogeo y verificar que yo esté completamente sana. Yo estoy en el dia 6 de síntomas y yo tengo que esperar un poquito más para cantar victoria”, dijo.

La actriz reveló que su compañera de serie, Ivonne Montero, también dio positivo a la prueba.

“Mi compañera de trabajo, Ivonne Montero, también una actriz mexicana de aquí, está positiva porque estuve toda la semana grabando con ella. Pero afortunadamente está bien dentro de todo y está tranquila”, agregó.

De acuerdo a la revista People en Español, Alan Slim, quien es otro de los actores de la serie protagonizada por Pedro Fernández, también tiene COVID-19.

