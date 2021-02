Tras la intempestiva salida de Fernando Colunga, Pedro Fernández será “Malverde”, el patrono de los narcos

Pedro Fernández confirmó que tomará las riendas de la narcoserie

Después de la polémica protagonizada por Fernando Colunga al abandonar intempestivamente el proyecto Malverde: el santo patrón de Telemundo, Pedro Fernández confirmó que tomará las riendas de la narcoserie, con la decide regresar a los foros de grabación después de varios años de ausencia de las pantallas de televisión.

El actor de 51 años dio la noticia en el programa Hoy Día, donde reveló sus razones al aceptar este personaje que ha acaparado la atención desde hace varios meses y que significa un giro completamente diferente a lo que ha hecho en toda su trayectoria artística.

“Estoy muy contento, feliz y emocionado con un proyecto maravilloso que pronto empezaremos a grabar y que seguramente será del agrado del público. Con una expectativa altísima y con muchísima ilusión les anuncio que soy el protagonista de esta nueva serie impostantísima que se llama Malverde y me encanta, es un reto maravilloso que tomo con mucho cariño, emoción y alegría”, comentó en el programa matutino de Telemundo.

Resaltó que pronto comenzará con el rodaje de la narcoserie, la cual tiene la intención de dar a conocer la leyenda Jesús Juárez Mazo, mejor conocido como Malverde.

Fernández resaltó su emoción para dar vida al personaje principal de "Malverde: el santo patrón" (Foto: Instagram@pedro.fer)

El también cantante indicó que decidió interpretar este papel porque ya era tiempo de regresar a la televisión: “Es una historia preciosa... el elenco es extraordinario y considero que el tiempo que debía esperar entre una producción y otra ya fue suficiente para que el público descanse de mi imagen y regresar con un proyecto tan importante, con un papel que va a exigirme, porque intepretar a un personaje como Malverde no será fácil, hay una preparación, una conciencia de lo que esto representa y me dio mucho gusto la invitación y confianza de Telemundo”.

Fernández resaltó su emoción para dar vida al personaje principal de Malverde: el santo patrón, así como el sentimiento de su familia, quien lo ha apoyado en la elección de este nuevo proyecto.

“Malverde será un inicio importante y espero que continúen los éxitos para la cadena Telemundo”, resaltó.

Pedro Fernández llegó al elenco después de la polémica salida Fernando Colunga, quien había sido confirmado con bombo y platillo como el protagonista del proyecto por Telemundo.

Fue la semana pasada cuando la cadena estadounidense anunció el retiro del galán de telenovelas y las especulaciones a su alrededor comenzaron a circular como reguero de pólvora.

“Telemundo ha tomado la decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde. Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo, y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos para finales de este año”, informó la televisora.

Se cree que Fernando Colunga no participó en esta narcoserie por un supuesto miedo a contraer coronavirus y presuntas inconformidades con el personaje y la producción del proyecto.

El periodista Gustavo Adolfo Infante habló de manera remota con el actor sobre las razones detrás de su abandono a la serie y lo comentó en De Primera Mano: “‘Los ejecutivos me dijeron ‘Fernando, no queremos que hagas este proyecto. Tenemos otros más adelante’ y le digo ‘¿para cuándo?, y dice ‘más adelante’. Le pregunto que cuándo más adelante, si a fines de año. ' No, yo creo que en un par de meses estoy en condiciones de decirte”.

El periodista resaltó que Fernando Colunga no quiere viajar a México por la situación sanitaria referente al COVID-19 y es que el país se enfrenta a una situación crítica derivada de los contagios.

