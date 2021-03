“¡Era tremendo!”: Andrea Legarreta estalló con reporteros al hablar del encuentro entre Erik Rubín y Salma Hayek

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en 2000 (IG: erikrubinoficial)

Este martes 2 de marzo, Erik Rubín levantó varias cejas luego de que se publicara una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado donde reveló varios momentos íntimos de su juventud. Entre ellos, destacaron sus amoríos con varias artistas que estaban en boga durante la década de los 90; a su vez, también hizo alusión al consumo de marihuana. Ahora le tocó a Andrea Legarreta, su esposa, reaccionar a estas revelaciones.

En una entrevista publicada en el canal de Eden Dorantes en YouTube, Andrea Legarreta trató de no darle importancia a lo que hizo su pareja hace muchos años. El motivo por el que, según ella, estaba tan tranquila es porque sabía de esas anécdotas de Erik, así como también tuvo presente el tinte que tenían las entrevistas del youtuber. “¿Ustedes conocen al Escorpión?”, cuestionó la conductora. “¿Han visto sus entrevistas? Pues ese es su tono divertido”.

Al hablar de manera más específica del también productor musical, Legarreta quiso dejar en claro que no había por qué darle una queja pues “no dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie, ni nada”.

Erik Rubín reveló que tuvo un romance de una noche con Salma Hayek (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, Legarreta, quien se caracteriza por tenerle paciencia a los reporteros cuando la buscan para entrevistas, no podía esconder el fastidio que le causaban las preguntas que le estaban haciendo. Al tratar de verificar que la también actriz ya era consciente de que su esposo tuvo esas relaciones, exclamó:

“¡Ay, chicos! ¡En buena onda! No se pongan como investigadores privados como si... ¿qué? (...) Si vieran la entrevista, verán el tono en que lo platicó y era una plática de amigos, de cuates, echando desmadr*. (...) No me vengan con eso, chicos”.

Al insistir en su petición de que no vieran como algo catastrófico que Erik Rubín hablara de su vida más privada, Andrea Legarreta reiteró en varios momentos que sabía de la situación desde hace tiempo junto con otras historias. A su vez, resaltó que mucha de la información que expresó el cantante, ya era conocida por otros medios:

Andrea Legarreta confesó que sabía sobre esta y otras historias sobre la vida amorosa de su esposo (IG: erikrubinoficial)

“Sabemos nuestras historias, nuestros noviazgos, de todo lo que ha pasado... y mucho de lo que dijo ahí también ya era de dominio público. Ya se había dicho en otros medios. Ahora no vengan aquí conmigo como que muy asustados”.

Saltó a defender que no estaba haciendo nada malo y que no perjudicaba a ninguna de las mujeres de las que habló. Aseguró que todos los amoríos de juventud de su esposo eran conocidos desde hace tiempo y que, en el caso específico que Angélica Rivera y Salma Hayek, sólo causa revuelo porque la Gaviota fue Primera Dama y la segunda se convirtió en una estrella de talla internacional.

Aun así, cuando se le preguntó cómo se sentía por el comentario que hizo Erik, donde dijo que estaba “marihuano” cuando tuvo su encuentro con Hayek, Legarreta volvió a explotar: “¿No han visto las entrevistas del (Escorpión Dorado)?”, reiteró. “Y de Erik, ¡en algún momento la gente sabe que era un desmadr*! Ya no se me asusten, muchachos. (...) ¡Que no me vengan! Él era un chavo que está contando sus historias de chavo. (...) ¡Era tremendo! ¡Eran tremendos!”.

Andrea Legarreta consideró que era innecesario que le preguntaran por algo que ya era conocido desde hace años (Foto: Instagram @erikrubinoficial)

Tampoco consideró que su esposo fuera indiscreto al contar esas historias. Más bien, tanto ella como todos los involucrados sabían que eso podía pasar: “Yo creo que en el programa del Escorpión sabes a lo que vas y todo se vale”, manifestó y de lo anterior dijo que Erik sabía que “iba a echar desmadr*”.

Más bien le pareció que quienes podían tomarse muy a pecho sus declaraciones (y hasta ofenderse) no serían ni ella, ni su familia, ni las artistas que Erik Rubín mencionó: “Quienes de pronto cambian el tinte de las cosas, pues son a veces o quienes lo escuchan o los medios”.

