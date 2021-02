Andrea Legarreta podría contratar seguridad privada luego del asalto a Erik Rubín

Desde siempre la familia que Andrea Legarreta formó con Erik Rubín se ha mostrado unida (Foto: Instagram@erikrubinoficial)

En los últimos días, Erik Rubín y su familia pasaron por un buen susto luego de que el músico pop fuera víctima de un robo a mano armada en Polanco. A pesar de que los culpables ya fueron capturados y que ahora sigue un proceso formal tras la denuncia del cantante (mismo que se suma a otras tantas hechas hacia la banda de asaltantes), parecería que la familia de Andrea Legarreta y Erik Rubín todavía tomará unas cuantas medidas de prevención.

En entrevista para varios medios de comunicación, la conductora estrella de Hoy quiso aclarar que, a pesar de lo delicado del asalto, su hija Mía ya está más tranquila. “Ella está bien. Estamos agradecidos todos, es lo que hablamos con ella, que no te queda de otra más que agradecer que sigues vivo, que no te hicieron nada”.

Aun así, recordó cómo vivió el día que volvió a casa sólo para recibir la noticia del asalto y cómo su hija Mía estaba nerviosa. “Cuando me platicó la situación ella apenas podría abrir los ojos porque los tenía hinchados de tanto llorar. Me decía ' Es que yo solamente le pedí a dios que no me quitaran a mi papá'”, relató.

Andrea Legarreta aseguró que la captura de los asaltantes no fue a raíz de que Erik Rubín fuera famoso (Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

Es por ello que, en un intento por asegurar la tranquilidad y seguridad de su familia, Andrea comentó sobre la posibilidad de contratar cuerpos de seguridad personal para ella, sus hijas y su esposo: “Estamos pensando en eso”, dijo. Sin embargo, la también actriz reconoció que el problema no podía solucionarse de manera tan sencilla.

“Nosotros tenemos siempre gente. Nunca estamos solas. Pero esto va más allá de tener a alguien que te cuide las espaldas, hemos visto a gente que tiene coches con guaruras y ve las situaciones que nos hemos encontrado en las noticias”. Así, aprovechó para preguntarse qué se puede hacer no sólo para mejorar la situación en la sociedad.

Andrea reconoció que estos asaltos le pueden pasar a cualquier persona, sea alguien famoso o un civil cualquiera. Por ello contó una anécdota de hace años cuando ella misma fue víctima de la delincuencia en México: “Yo recuerdo que una vez nos pasó cuando yo estaba embarazada de Nina y Mía estaba en su sillita del coche en el asiento de atrás, donde yo estaba sentada. Fuimos a una papelería y pasó algo similar. Este tipo llega, se mete hasta el estacionamiento con la pistola y a mí me gritaba. Entonces, como madre, me volteé de espaldas con tal de proteger a mi bebé, a Mía que estaba en la sillita, pero de paso a mi bebé que llevaba en el vientre”.

Insistió que cualquier persona puede ser víctima de delincuencia (Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

Respecto a los datos que circulaban en varios medios respecto al precio del reloj de lujo que le quitaron a Erik Rubín, Andrea quiso que no se le prestara tanta atención al valor de los objetos materiales. “A final del camino, (te pueden quitar) lo que traigas; o sea, así sea un reloj barato, un reloj de precio medio, un reloj caro... A lo que es que somos gente de trabajo. La mayoría de los mexicanos somos gente que nos levantamos a trabajar o que trabajamos mucho. (...) Te digo que en la combi por una chamarra te sacan las pistolas”.

Hace unos días, el cantante de Serás el aire estaba dentro de su vehículo en compañía de su hija, Mía, cuando un individuo los abordó a punta de pistola para amedrentar al esposo de Andrea Legarreta. En el asalto, Erik sería despojado de su reloj Audemars Piguet y posteriormente su hija sufriría un ataque de nervios. Horas después de que se hizo pública la información, autoridades capitalinas capturarían a personas involucradas en el asalto, así como serían vinculadas con un grupo de asaltantes de relojes.

