“Me iba a matar si no le entregaba el reloj”: Erik Rubín y el angustiante asalto que sufrió junto a su hija Mía

Erik Rubín aseguró que la banda a la que pertenecen los delincuentes que lo atacaron ya cuenta con múltiples denuncias (Foto: Instagram @miarubin)

La tarde de este lunes 15 de febrero se difundió la noticia de que Erik Rubín había sufrido un asalto el día sábado 13 en las inmediaciones de la colonia Polanco de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde a plena luz del día un sujeto se acercó a su vehículo estacionado y le exigió que le entregara un costoso reloj de la marca Audemars Piguet que el cantante llevaba puesto.

Con el paso de las horas, se dio a conocer también la captura de implicados en el asalto, que según lo difundido pertenecen a una banda delincuencial abocada al robo, narcomenudeo y otros ilícitos. Con un mensaje en Twitter, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de cuatro personas que fueron atrapadas en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDM detuvieron a cuatro personas responsables de varios robos de relojes en #Polanco y #ColoniaRoma, incluyendo el de este sábado, en donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una plaza comercial en Polanco”, escribió el funcionario público sin aludir directamente al cantante.

Junto a Andrea Legarreta procreó a dos hijas: Mía y Nina, quienes siguen los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento (Foto: Archivo)

Tras darse a conocer el aviso de la detención, fue Erik Rubín quien colocó un video en su perfil de Instagram para hablar de lo sucedido y puntualizar algunos aspectos del asalto que padeció a bordo de su automóvil.

“Yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez, esta ocasión la verdad es que un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija Mía, la cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj. Es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz” , comenzó el esposo de Andrea Legarreta en el clip que fue comentado por sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de solidaridad y apoyo ante la lamentable situación.

El músico también dio la noticia que minutos antes ya había compartido el jefe de la policía capitalina, por lo que se dijo tranquilo de que la justicia haya actuado rápidamente.

Así le quitaron a Erik Rubin su reloj Audemars Piguet (Video: Twitter @c4jimenez)

“Y bueno, de todo esto hay una buena noticia, que parece ser que ya los agarraron. Quiero aclarar que no fue que hayan ido persiguiendo a los ladrones de Erik Rubín, el famoso. Esta es una banda que tiene en su haber muchos delitos, que al parecer hay mucha gente que ha denunciado en contra de ellos y que en un cateo les encontraron armas, droga, etc.”, añadió en relación a las comentarios que apuntan que las autoridades actuaron con celeridad en este caso en particular por tratarse de una persona pública y del ambiente artístico.

Rubín también puso un alto a las especulaciones que señalan que el costo del reloj que le arrebató el delincuente asciende a más de un millón de pesos, versión que desestimó asegurando que el costo real del accesorio “no llega ni cerca” a la mencionada cantidad.

Erik Rubín siempre ha presumido una excelente relación con sus hijas, a quienes apoya en sus caminos a la fama (Foto: Instagram @erikrubin)

“Quiero aclarar también que en algunos medios hablaron que me habían despojado de un reloj de valor de un millón de pesos, lo cual es completamente mentira, es un reloj que no llega ni cerca a esa suma y que más allá de las cosas materiales, pues uno trabaja para ganarse las cosas, algo como la paz es algo que no tiene precio”, aseguró el también actor, quien instó a sus seguidores a denunciar los abusos y delitos cometidos en su contra, de haberlos: “Los invito a que denunciemos cuando sucedan este tipo de cosas y que nos cuidemos, les mando un beso y un abrazo”, finalizó el ex Timbiriche.

