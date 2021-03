Del “parásito de Luis Miguel” al “dos payasos dependen de él”: así fue la riña del hijo de Cepillín y Claudia de Icaza por polémica colecta

Fotos: Infobae - Cuartoscuro

Fue el hijo de Cepillín quien respondió fuerte a la polémica desatada por la periodista Claudia de Icaza, quien insinuó en redes sociales que el ”payasito de la televisión” es el sustento de toda su familia y tras su hospitalización, el pasado fin de semana, era necesaria la colecta de fondos que impulsaron varios famosos como Angélica Vale o Kuno Becker.

Ricardo González Jr dio la cara luego de que la escritora demeritara las donaciones y dejara entrever que éstas serían utilizadas para el beneficio de la descendencia de Cepillín y no para su tratamiento.

“Como los hijos de Cepillin trabajan con él y viven de sus shows y no han tenido shows, cuando aporten a sus cuentas bancarias acuérdense que son varias bocas...”, comentó Claudia de Icaza hace unos días a través de Twitter.

Horas después, la periodista recalcó sus comentarios y escribió: “Tiene seguro médico, las aportaciones serían para vivir y pagar cuentas... De él y sus hijos” y “Cuando aporten para el payasito Cepillín acuérdense que hay dos payasos más que dependen de él”.

Estos comentarios no cayeron bien al interior de la familia del “payasito de la televisión” y fue su hijo Ricardo González Jr quien enfureció en entrevista con el programa Hoy y llamó a la escritora “parásito de Luis Miguel”, justamente porque es la autora de la biografía no autorizada del cantante de Cuando calienta el Sol.

“Claudia quién, ah el parásito de Luis Miguel, que escribió un libro no autorizado. Ella sí ha vivido sin autorización de Luis Miguel”, destacó en la conversación transmitida en el programa matutino de Televisa.

“Llevo trabajando desde los 5 años. No me afectan las críticas porque yo sé lo que he hecho durante toda mi vida y sé lo que he apoyado a mi papá”, recalcó.

Claudia de Icaza no tardó en pronunciarse en Twitter. “Me siento tan feliz cuando dicen que he vivido de un libro... ¡¡Siempre pienso ¡qué chingona soy!! Debo ser la envidia de muchos”, sentenció la escritora.

La evolución de la salud de Cepillín

El hijo del “payasito de la televisión”, Ricardo González Jr, confesó que su papá no ha tenido una evolución favorable, ya que ha presentado dolores muy intensos en la columna vertebral.

“Esta noche ha sido la peor, como familia nos estamos turnando cada día y me tocó esta noche y él no durmió y yo tampoco. No importa que no duerma, pero estuve mortificado porque no se hallaba de un lado al otro. Te duele el alma como hijo ver a tu papá sufrir”, reveló en la conversación con el programa Hoy.

“Lloramos la verdad porque no esperas ver a tu papá como si fuera un chaleco de fierro dentro de su piel. Es muy difícil por la estructura de fierro. No aguanta el dolor. Es un dolor muy intenso”, describió.

Cepillín fue hospitalizado de emergencia el pasado fin de semana por un malestar en la columna vertebral y derivado de este problema fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron ocho tornillos y dos varillas en la columna.

“Ya lo vi, fui al área de recuperación y estamos esperando a que despierte. El médico ya hizo el trabajo y ahora a esperar su debido tiempo para que todo esté en orden. Vi las radiografías y está horrible”, dijo el hijo de Cepillín a los medios de comunicación.

“Yo nunca pensé que fuera tan grande la incisión y cuando voy viendo es casi del tamaño de una regla, le abrieron casi toda la espalda a mi papá, tornillos y demás”, describió.

Tras la hospitalización del “payasito de la tele”, Angélica Vale, Kuno Becker y otros famosos impulsaron una página en Gofundme para juntar fondos para el tratamiento.

