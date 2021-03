‘Cepillín’ pasó siete horas en el quirófano por intervención de emergencia

Angélica Vale buscará juntar 100,000 pesos en donaciones para ayudar a Cepillín (Foto: Facebook Cepillin TV / @CepillinTv)

Después de ser hospitalizado de emergencia en un hospital de Naucalpan, Estado de México, el pasado 27 de febrero; Cepillín se encuentra en recuperación, luego de haberse sometido a una cirugía en la columna vertebral.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, el hijo del comediante, Ricardo González Jr. habló sobre las causas de la hospitalización de Cepillín y dio algunos detalles sobre la cirugía de su padre.

“Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo”, dijo a las cámaras de programa Sale el Sol.

Después de realizarle unos estudios y una prueba de Covid-19, a la cual dio negativo, el “payasito de la tele” fue sometido a una cirugía que duró más de siete horas, en la que colocaron algunos tornillos en la estructura ósea.

“Ya lo vi, fui al área de recuperación y estamos esperando a que despierte. El médico ya hizo el trabajo y ahora a esperar su debido tiempo para que todo esté en orden. Vi las radiografías y está horrible”, expresó a los medios de comunicación.

“Yo nunca pensé que fuera tan grande la incisión y cuando voy viendo es casi del tamaño de una regla, le abrieron casi toda la espalda a mi papá, tornillos y demás”.

El 'payasito de la tele' se encuentra en recuperación, luego de haberse sometido a una cirugía en la columna vertebral. (IG: miembrosalairetv)

Además, Ricardo González Jr. contó que su padre cuenta con seguro médico y agradeció el apoyo de Angélica Vale, quien emprendió una colecta por internet para el tratamiento del comediante infantil mexicano.

“Quiero aclarar, mi papá tiene seguro de gastos médicos, pero yo no quiero que se malinterpreten las cosas: mi papá tiene un año de no trabajar y está sin dinero y a lo mejor después de esto viene una recuperación de otro año, no sabemos. Tenemos una cuenta de mi papá y un GoFoundMe de Angélica Vale, a quien se lo agradezco de sobremanera”, finalizó.

Fue durante la noche del sábado 27 de febrero, que se dio a conocer que Ricardo González “Cepillín” fue internado en el área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, Estado de México.

Aunque en un primer momento circularon versiones de que el payaso podía haber sufrido un infarto, en entrevista telefónica con el programa Chisme No Like, el payaso desmintió padecer problemas del corazón, y también negó haberse contagiado de COVID-19.

El comediante explicó que sufrió un accidente al bajar las escaleras, versión que después confirmó su hijo, y se lastimó la columna vertebral.

Cepillín contó que esta no es la primera vez que sufre una caída, y dijo que a pesar de sus 75 años sigue siendo una persona muy hiperactiva y todavía practica parkour, realizando movimientos extremos como saltos, acrobacias, escaladas o equilibrios.

Angélica Vale, decidió tomar acción a través de una colecta para el tratamiento del comediante mexicano por internet. (Foto: angelicavaleoriginal / Instagram)

Toda la comunidad artística se consternó tras la noticia, pero fue la actriz Angélica Vale, quien decidió tomar acción a través de una colecta por internet.

“Hola, los tengo que volver a molestar porque pues Cepillín está en hospital, está delicadito de salud y... yo sé que ha sido un año muy difícil para todos, sé que ha estado tremenda la situación, pero también sé que mi amado Cepillín tiene que salir adelante”, dijo la actriz en una historia de Instagram.

La colecta ya es pública a través de la página oficial de GoFoundMe, en la que no es necesario registrarse, pues las donaciones pueden ser completamente anónimas.

Por otra parte, el hijo del famoso Cepillín puso a disposición de sus fanáticos una cuenta bancaria con el objetivo de juntar un poco de dinero y ayudar a su padre con los gastos hospitalarios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: