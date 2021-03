“Le envíe una foto de él tirado y ahogándose”: Bella de la Vega acusó a Gael García de ignorar los problemas de salud de su padre

La actriz Bella de la Vega aseguró que envió fotos del mal estado de salud del actor a su hijo, Gael García Bernal, y él las ignoró (Getty Images)

A poco más de un mes del sensible fallecimiento del actor y director de escena José Ángel García, su viuda, la actriz Bella de la Vega, acusó a Gael García Bernal de haber ignorado el mal estado de su padre, a pesar de que ella le pidió ayuda.

De acuerdo con lo relatado por la viuda del actor, Gael García recibió una fotografía en la que podía constatar el mal estado de salud de su padre, debido a complicaciones por la fibrosis pulmonar que padecía; sin embargo, el actor no auxilió a su progenitor para prevenir su fallecimiento.

“Unos días antes de la muerte de José Ángel, le mandé pruebas del mal estado de su papá; por WhatsApp le envié una foto de su padre tirado en el suelo, ahogándose, porque ya no tenía oxígeno, y donde yo le pedía ayuda”, reveló la actriz en una entrevista concedida a la edición de este martes de la revista TV Notas.

“En vez de preocuparse, Gael me regañó, me trató mal y me dijo que no le enviara ese tipo de fotos nunca más”, añadió la intérprete.

Según lo narrado por la actriz a la publicación, Bella de la Vega pretendía que las fotografías motivaran a Gael para involucrarse en el tratamiento de su padre, pero el actor ignoró sus llamados de auxilio.

En días recientes, la actriz reveló sus intenciones de buscar una compensación económica en su calidad de viuda de un veterano empleado de Televisa. (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

“La borré (la fotografía), pero le grité que no era porque quisiera, sino para que se diera cuenta de la condición en la que estaba su papá y que viera que no mentíamos para sacarle dinero; que entendiera que era un momento crucial para poder ayudarlo, pero eso no le resultó importante al señor Gael, quien ya no se dignó a responderme”, continuó la intérprete en entrevista con la revista.

La también bailarina aseguró que su esposo recibió apoyo económico de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para poder solventar los gastos de sus medicamentos.

“Gael estaba en Valle de Bravo, no pasó a ver a su papá y se fue mejor a Cozumel, fue poco compasivo, no le ayudaba ni con sus medicamentos; unas pastillas costaban 13 mil pesos y José estaba preocupado por conseguirlas, pero afortunadamente se las dieron en la ANDA, aunque su hijo no era de ver en qué le podría ayudar”, concluyó.

Bella también confesó que desde el fallecimiento de su padre, Gael no ha tenido ningún tipo de contacto con ella. Sin embargo, en días recientes, la actriz reveló sus intenciones de buscar una compensación económica en su calidad de viuda de un veterano empleado de Televisa, empresa para la cual su esposo trabajó por más de 40 años.

De acuerdo con lo relatado por la viuda del actor, Gael García recibió una fotografía en la que podía constatar el mal estado de salud de su padre, debido a complicaciones por la fibrosis pulmonar que padecía; sin embargo, el actor no auxilió a su progenitor.

“Yo quisiera que alguien me asesorara a ver si es posible que a mí me apoyaran ahora como viuda que soy de José Ángel, porque pues sí quedé bastante dañada con respecto a que yo ya no tengo el apoyo que tenía de José Ángel y también porque dentro de todo, por derecho, creo que sí también me correspondería tal vez si hubiera un finiquito, tenerlo yo porque yo ya no tengo nada (…) entonces tengo que hablarlo y preguntarlo a una persona que sepa mucho de estas leyes, a un buen abogado”, reveló durante una llamada telefónica al programa De primera mano.

Fue el pasado 22 de enero que el actor José ángel García falleció a los 62 años, tras padecer por varios años fibrosis pulmonar y por la que fue hospitalizado durante unos días en la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: