Adiós a Manelyk y Jawy: lo que se sabe de la octava temporada de “Acapulco Shore”

Este un logo hecho por fans para dar el anuncio sobre el inicio de grabaciones de la nueva temporada del programa (Foto: Instagram @notishore)

Drama, discusiones, peleas, pleitos sin cesar y jóvenes atractivos que adoran el sol, la playa y la fiesta. Acapulco Shore ha sido todo un hito para MTV debido a sus personajes tan emblemáticos (queridos y odiados por igual). Por ello no es de sorprender que se han mantenido en el canal durante 7 temporadas y ahora vayan por una nueva donde prometen mostrar más de sus participantes.

Sin embargo, hay muchos misterios alrededor de la nueva producción. En primer lugar, había dudas sobre si podría haber un nuevo AcaShore en las condiciones actuales debido a la pandemia. Lo siguiente fue que, en caso de hacerse la temporada nueva, ¿cómo iban a vivir los participantes si no podían ir de fiesta a los antros? También quedaba la duda de quiénes se irían o se quedarían.

Lo primero que hay que decir es que no sólo está confirmada la octava temporada, sino que hace unos días comenzaron las grabaciones. De acuerdo con la cuenta de fans, Notishore, en Instagram, los integrantes ya estarían instalados en la nueva residencia con todo el equipo de producción.

La casa en la que podrían estar es bastante enorme y lujosa para que puedan hacer sus fiestas sin problemas (Foto: Instagram @notishore)

Por otra parte, ya está confirmado que las estrellas del programa respetarán el distanciamiento social. Al parecer, la ausencia de sitios de recreación no será un problema para la nueva edición. La casa donde ocurrirá toda su historia es tan enorme y lujosa que cuenta con antro propio y un salón lo suficientemente espacioso para que armen sus fiestas con invitados especiales.

Otro de los temas más sonados sobre esta nueva temporada es que todo ocurriría en una residencia que Roberto Palazuelos mostró durante su propio reality show, Palazuelos mi rey. En dicha casa los lujos también eran notables, era amplia y, para más gusto, tenía una hermosa vista al mar; sin embargo, a pesar de lo agradable que sería estar en aquella propiedad de Palazuelos, está confirmado que es una completamente diferente. Eso sí, no quita que siga teniendo su propio encanto y, cuando menos, una gran alberca entre muchas otras cosas.

Pero ahora habría que preguntarse quiénes serán las personas que gozarán de esta experiencia. Hubo muchos rumores sobre posibles salidas y la integración de nuevos miembros, pero había una cosa segura entre los fans: querían seguir viendo más del MAWY, es decir, Manelyk y Jawy.

Mane y Jawy intercambiaron votos (Captura de pantalla)

No hay que olvidar que al final de la séptima temporada cerraron con broche de oro, esto a causa de una romántica ceremonia simbólica donde juraron su amor frente a sus compañeros de casa. Si bien este ritual no fue sinónimo de boda y que la pareja todavía no estaba casada, era un hecho que los fans querían dar continuación al romance de esta dupla del shore.

Desafortunadamente para todos, tanto Manely como Jawy confirmaron que no participarán para la nueva temporada. Sus motivos para rechazar su aparición fueron varios proyectos en puerta que preferían atender por el momento. Si bien aquello no significó una despedida permanente del programa, se desconoce hasta la fecha si volverán para ediciones futuras.

Ahora bien, ya hay algunos confirmados. A través de la cuenta de Twitter de La Comadrita se pudieron saber algunas participaciones. Entre ellas están Karime, Nacha, Isa y Fer Moreno. De acuerdo con el sitio de TvNotas, otros de los confirmados para este shore son Jey, Chile y Ramiro.

Ya están confirmado el regreso de algunos de los antiguos miembros del programa (Captura: Twitter)

No obstante, habrán más sorpresas en el elenco de esta edición. Entre los nuevos miembros está, en primer lugar, El Capitán, un músico y compositor mexicano de género urbano que cuenta con casi 10 mil seguidores en Instagram. Otro de los confirmados es Beni Falcón, además de Diego Garciesela, influencer en Instagram (donde tiene más de 245 mil seguidores), así como de Tik Tok.

Por último, destacó Jaylin Castellanos, una modelo e influencer de Instagram originaria de Guadalajara. Ella ha sido quien más ha llamado la atención entre toda la cuadrilla de modelos y estrellas de Internet que estarán en Acapulco Shore debido a que será la primera chica transexual que aparecerá en la producción. Al parecer, la pretensión de MTV al invitarla es para propiciar la inclusión en sus programas.

Todavía no hay fecha de estreno confirmada, menos ahora con el reciente estreno de Acaplay Xtremo, un programa de reacciones donde los propios participantes de la casa ven y comentan sobre ocurrencias y pelitos en los que se vieron envueltos durante su estancia.

Jaylin es famosa en redes sociales por su belleza, así como su participación en algunos videos musicales (Foto: Instagram @jaylin.castellanosoficial)

